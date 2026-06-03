AMLO reaparece en redes sociales; defiende a Sheinbaum de embates de Trump

El ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció en redes sociales y para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de X escribió un carta en la que pide que vuelva el otro Donald Trump, con el que él pudo negociar y llegar a buenos términos.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

En este sentido el ex presidente de México señaló que el probable cambio de actitud del presidente de Estados Unidos podría deberse a las personas que le rodean, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un trabajo impecable.

"En el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo", dijo.

El exmandatario sostuvo que la presión ejercida por autoridades estadounidenses contra el gobierno mexicano utiliza como pretexto el combate al narcotráfico y la migración, pero responde a intereses políticos. Según escribió, algunos funcionarios buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana.

"Para ser más claros: algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México", afirmó López Obrador en el documento fechado en Palenque, Chiapas.

La carta aparece en medio de la confrontación política desatada por investigaciones y señalamientos desde Estados Unidos contra figuras de la vida pública mexicana, un escenario que el gobierno de Sheinbaum ha interpretado como una ofensiva externa contra su administración.

López Obrador aseguró que la presidenta ha actuado con responsabilidad y prudencia frente a esa coyuntura. Incluso la definió como "la mejor presidenta de México de nuestro tiempo", uno de los respaldos más contundentes que ha expresado desde que dejó el cargo.

Uno de los puntos centrales de la carta es la comparación entre el Trump con el que gobernó entre 2018 y 2024 y el actual ocupante de la Casa Blanca.

"Lo único que me llama la atención es el sorprendente cambio de actitud del presidente Donald Trump, en especial en la relación con México", escribió.

López Obrador recordó que durante su gestión Trump evitó ataques directos contra los mexicanos, reconoció públicamente la contribución de los migrantes y mantuvo una relación de cooperación con el gobierno mexicano.

En la parte final del documento, López Obrador lanzó una crítica directa contra quienes rodean al presidente estadounidense y le pidió rectificar.

"Ojalá que vuelva a gobernar como antes", escribió.

La carta concluye con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y entre simpatizantes de la Cuarta Transformación:

"Por el bien de todos, que regrese el otro Trump".