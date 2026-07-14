Ni el Mundial 2026 logró detonar el empleo formal en México

Un análisis de BBVA México señala que la tasa de crecimiento anual en junio pasado, fue en realidad de 1.0% y no de 2.0% como dio a conocer el IMSS, con lo que se confirma que la recuperación del empleo formal continúa siendo limitada y que el Mundial no dio el impulso como se esperaba.

Y es que explicó que a decir de las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el sexto mes de este año, el empleo formal registró un crecimiento anual de 2.0%, pero de este incremento, 1.23 puntos porcentuales corresponden al empleo permanente y 0.8 puntos porcentuales al empleo eventual.

"Si bien este resultado representa una mejora respecto a la dinámica observada en meses recientes, el desempeño del mercado laboral formal continúa siendo menos favorable de lo que sugieren estas cifras".

"Al excluir a los trabajadores de plataformas digitales -cuya incorporación al IMSS refleja principalmente un proceso de formalización de trabajadores previamente existentes y no la creación de nuevos puestos-, el crecimiento del empleo se reduce de manera importante", indicó en su Monitor de Empleo, elaborado por el área de Estudios Económicos de BBVA México.

En términos netos, señaló el Monitor, durante junio se crearon 61 mil puestos de trabajo, con lo que la creación acumulada de empleo durante el primer semestre del año alcanzó 263 mil plazas, y si bien esta cifra supera en 2.7 veces la observada en el mismo periodo de 2025, permanece 36.6% por debajo del promedio registrado para un primer semestre entre 2010 y 2024 (excluyendo 2020 por los efectos extraordinarios de la pandemia).

Impacto limitado del Mundial 2026 en la creación de empleo

"Esta brecha es aún mayor al descontar la incorporación de trabajadores de plataformas digitales; con este ajuste, la creación efectiva de empleo formal resulta 44.1% inferior al promedio histórico, equivalente a 182 mil puestos de trabajo menos, lo que evidencia una dinámica considerablemente más débil que la observada en años recientes", observa el análisis.

Pero además, indica que en conjunto, "estos resultados sugieren que el impulso asociado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 sobre la generación de empleo formal ha sido acotado.

Aunque es probable que el evento haya favorecido la contratación temporal en algunos sectores y entidades, el efecto agregado no fue suficiente para que la creación de empleo superara el promedio histórico observado para un primer semestre".

El área de Estudios Económicos de BBVA México puntualizó que este resultado es consistente con su expectativa de que el impacto del Mundial "sería transitorio y de magnitud limitada, por lo que es probable que parte del empleo generado durante este periodo comience a revertirse en los próximos meses".