Anaya exige licencia e investigación por traición a la patria contra Marina del Pilar

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicite licencia de manera inmediata y sea investigada por el presunto delito de traición a la patria, al considerar que los audios atribuidos a la mandataria ameritan una indagatoria penal.

Exigencia de licencia e investigación por audios

El senador afirmó que la gravedad del caso radica en que la propia gobernadora reconoció la autenticidad de los audios en los que, dijo, se confirma el retiro de su visa estadounidense y, además, presuntamente ofrece entregar información confidencial obtenida en las mesas de seguridad a cambio de obtener impunidad.

Anaya cuestionó que desde el Gobierno federal se haya puesto en duda la identidad del interlocutor de Marina del Pilar, pero al mismo tiempo se le haya exonerado sin una investigación previa.

"Lo que exigimos es, primero, que pida licencia de inmediato y, segundo, que se abra una carpeta de investigación por traición a la patria", afirmó el coordinador parlamentario de Acción Nacional en entrevista.

Críticas al Gobierno federal y llamado a la Fiscalía

Advirtió que es una "absoluta contradicción" que el Gobierno federal afirme que no está claro con quién conversa la gobernadora en los audios y, al mismo tiempo, descarte cualquier responsabilidad sin haber iniciado una investigación, por lo que dijo que, a su juicio, a ningún gobernador se le retira la visa estadounidense si no existen elementos de "altísima gravedad".

También acusó un trato diferenciado respecto de otros casos y señaló que, mientras a una gobernadora (de Chihuahua) de oposición (María Eugenia Campos Galván) se le acusó de traición a la patria por presuntamente recibir información de una agencia estadounidense para desmantelar un narcolaboratorio, en el caso de Marina del Pilar no se ha iniciado ninguna investigación, pese a que, afirmó, existen elementos para hacerlo.

También rechazó la versión en las que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que desconocía con quién hablaba en las grabaciones y sostuvo que ofrecer información confidencial del Estado mexicano, obtenida en las mesas de seguridad, a un gobierno extranjero con el objetivo de obtener impunidad por los presuntos delitos que pudo haber cometido constituye un acto que, dijo, está tipificado en el Código Penal como traición a la patria.

Anaya Cortés, por lo anterior, consideró que una comparecencia de la gobernadora ante el Senado podría ser útil para aclarar el caso; sin embargo, insistió en que lo verdaderamente indispensable es que se separe del cargo y que la Fiscalía General de la República abra una carpeta de investigación por ese presunto delito.

Finalmente, pidió que las indagatorias lleguen "hasta las últimas consecuencias" para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.