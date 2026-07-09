PT apoya candidatura de Andrea Chávez en Chihuahua

El Partido del Trabajo determinó apoyar a la senadora Andrea Chávez como aspirante de la 4T al gobierno de Chihuahua, porque es un perfil cercano a este partido, aseguró el coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval Flores.

El legislador federal aseguró que es tiempo de mujeres y la senadora ha tenido encuentros con el partido, aunque dijo respetar la decisión del PVEM de apoyar al presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, para este cargo.

Precisó que en este caso, su partido tomó el acuerdo de ir en alianza con Morena y apoyará la candidatura de la senadora con licencia, Andrea Chávez.

En el tema de Chihuahua, el partido ha resuelto caminar con Andrea Chávez; para nosotros es tiempo de mujeres y la senadora tiene mucha más cercanía con el PT, nos convence más y ya a nivel nacional resolvimos apoyar a la senadora Andrea Chávez. Y también a nivel local, dijo al ser cuestionado sobre el tema.

Asimismo, insistió en que su partido es respetuoso de la decisión que tome el PVEM respecto a la alianza y candidatura que determine respaldar. Como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho del partido ajeno es la paz. Somos aliados; toman sus decisiones, nosotros las nuestras, enfatizó.

La senadora Andrea Chávez divide opiniones en la 4T. Foto: Morena. ❮ ❯

Respecto del porcentaje de legisladores emanados del PT que optarían por la reelección, Reginaldo Sandoval comentó que aún no está claro, ya que están en la organización para ir avanzando a nivel nacional, primero y la ruta de los comicios en 17 gubernaturas y posteriormente revisarán el tema de los locales y presidencias municipales.

Nosotros estamos en la lógica de lograr la organización e irnos al tema de la elección del 27, ustedes recordarán que el proceso electoral arranca en septiembre legal y formalmente.

No sabemos qué días, si los primeros días o los últimos días, pero queremos que todo esté resuelto a final de año, para que, arrancando el año, vayamos casa por casa, persona por persona, porque va a estar un poco ruda la elección, por el tema del injerencismo y la derecha, puntualizó.

Por lo que respecta a la propuesta de gravar las herencias, el diputado petista consideró que es un tema que requiere de gran discusión a nivel nacional, privilegiando la idea de disminuir la pobreza; no obstante, dijo que a título personal él apoyaría que se apliquen impuestos solamente a las grandes herencias, pues en México hay multimillonarios que deben de aprovecharse de esta exención.