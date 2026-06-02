"Soy hijo de quienes lucharon por su pueblo": Andy López Beltrán publica imagen junto a AMLO

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, compartió una fotografía junto a su padre, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañada de un mensaje en el que destacó su legado político y familiar.

"Soy hijo de quienes lucharon por su pueblo".

Escribió en la publicación, que rápidamente generó reacciones entre simpatizantes y detractores del movimiento fundado por el ex mandatario.

La imagen fue difundida en un momento clave para López Beltrán, quien recientemente confirmó su intención de participar en la contienda electoral de 2027 en busca de la diputación federal por Tabasco, lo cual sería su primera incursión como candidato a un cargo de elección popular.

Para llevar a cabo este nuevo proyecto político, dejó la Secretaría de Organización de Morena, responsabilidad que desempeñó durante los últimos años.

En declaraciones recientes, López Beltrán reveló que durante mucho tiempo optó por mantenerse alejado de las boletas electorales debido a un acuerdo familiar con su padre. Según explicó, la decisión buscaba evitar señalamientos sobre posibles privilegios políticos mientras López Obrador se mantenía como presidente.

Con el retiro del ex mandatario de la política, Andy López Beltrán consideró que las condiciones habían cambiado y que era el momento adecuado para iniciar una trayectoria propia dentro de la arena electoral.