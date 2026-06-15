ANPEC alerta que baja inflación no beneficia a la mayoría de mexicanos

El último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó una baja inflación general en 3.94%, y el gobierno federal "a partir de esto construye una narrativa de estabilidad económica", que cuesta mucho entender al 70% de los consumidores mexicanos.

Y es que, el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) sigue subiendo, y entre mayo y junio de este año, se ubicó en 2 mil 132.66 pesos, aumentando su precio en promedio 11.06 pesos, una variación al alza de 0.52%, aunque en algunas entidades el precio alcanzó los 2 mil 471 pesos, señaló la Alianza Nacional de Pequeños Comercios (ANPEC).

Así, "15 millones de hogares sobreviven permanentemente en una economía de guerra, destinando hasta 90 centavos de cada peso que ganan a la compra de alimentos y al pago de servicios del hogar, restando 10 centavos tan sólo para cubrir los otros pendientes", aseveró el presidente del organismo, Cuauhtémoc Rivera.

Variación de precios y poder adquisitivo en México

Al reportar la variación de precios de la canasta básica alimentaria de 44 productos, observó que las entidades en donde la canasta básica alimentaria resultó más cara fueron Estado de México con 2 mil 471.50 pesos; Colima, 2 mil 386.00; Durango, 2 mil 312.00; Hidalgo, 2 mil 277.00 y Guerrero con 2 mil 243.00 pesos.

Mientras que los productos que más aumentaron en el último mes son papa 14.86% (de 43.13 a 49.53 pesos), naranja 8.04% (de 30.50 a 32.95), aguacate 6.17% (de 64.78 a 68.78), pollo entero 6.01% (de 75.94 a 80.50) y pasta de dientes 4.86% (de 33.41 a 35.03 pesos).

"Las cifras macroeconómicas resultan ajenas a la amplia base de consumidores que mueve la economía nacional. Lo que realmente importa es el poder de compra; resolver una ecuación tan sencilla como compleja: hacer que el ingreso alcance para comprar los víveres y pagar los servicios del hogar.

"Y después enfrentar el reto de cubrir otros gastos esenciales como salud, educación, transporte, vestido y, si queda algo, recreación", aseveró Rivera.

De esta forma, sostiene que "la estabilidad macroeconómica que reflejan los indicadores oficiales contrasta con la realidad microeconómica mucho más complicada. La economía mexicana le queda a deber a la mayor parte de la población mejores condiciones de bienestar, poder adquisitivo y calidad de vida".

Cuauhtémoc Rivera agregó que la ANPEC documenta mes tras mes es, justamente "el estado real del mercado: ¿cuánto cuesta llevar comida a la mesa?, ¿alcanza o no alcanza? Y la conclusión es que en México la comida sigue estando cara, tanto la que se hace en casa como la que se compra en la calle".

La Alianza indicó que, en el maratón infinito de alza de precios, la papa tomó la estafeta del jitomate, pero advirtió que, si bien el jitomate ha mostrado una baja de precio, sigue estando caro (en 48.72 pesos el kilo), costando considerablemente más que a principio de años cuando estaba en 27.09 pesos.