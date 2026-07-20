Anpec advierte caída en ventas tras Mundial de Futbol

La mejora en ventas que se dejó sentir durante el Mundial de Futbol fue de carácter coyuntural, por lo que, concluido el torneo, el consumo popular nuevamente se contraerá, las ventas caerán y el comercio regresa a la realidad de siempre: ventas débiles y consumidores mucho más cautelosos al momento de comprar, advierte la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Indicó que a ello, se suma que en plenas vacaciones de verano muchos de los hogares "ya se alistan al ramalazo que significan los gastos por regreso a clases que un año sí y otro también terminan por desestabilizar la economía de muchas familias.

Variación de precios en la canasta básica alimentaria

"No son pocos quienes recurren a préstamos, empeñan o venden pertenencias o se endeudan para cumplir con este compromiso, convirtiendo esta temporada en la fecha del calendario de consumo más difícil de honrar", advierte Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo.

Al mismo tiempo, la Alianza reporta la variación de precios de la canasta básica alimentaria de 44 productos de junio a julio de este año y que dio como resultado el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria en 2 mil 117.86 pesos, disminuyendo apenas 0.69%, equivalente a una baja en promedio de 14.80 pesos.

Los productos que más aumentaron de precio en el último mes son cebolla con 10.05%, (24.88 a 27.38 pesos); limpiador de piso, 5.94%, (de 32.63 a 34.56 pesos); naranja 5.74% (de 32.95 a 34.84 pesos); galletas, 4.97% (de 23.28 a 24.44 pesos) y avena con un aumento de 4.35% (de 43.86 a 45.77 pesos).

En tanto que las 5 entidades donde la canasta básica alimentaria presentó mayor variación de precios fueron San Luis Potosí, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco y Chiapas.

Y los estados donde resultó más cara dicha canasta son Estado de México con 2 mil 515.50 pesos; Tabasco, 2 mil 279.00; Colima, 2 mil 268.00; Jalisco 2 mil 246.00 y Zacatecas con 2 mil 246.00.