ANPEC asegura que ley seca en CDMX generará pérdidas de hasta unos 25 mdp

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reconoce el interés de las autoridades de la Ciudad de México por preservar el orden y la seguridad durante los eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, cuestionó la suspensión de la venta durante este miércoles que ordenó el Gobierno de la Ciudad de México, de bebidas alcohólicas en tiendas de abarrotes, conveniencia y supermercados del Centro Histórico y zonas aledañas al Ángel de la Independencia, ya que "afecta directamente la actividad económica de miles de pequeños comerciantes que operan legalmente.

"Estimamos que la medida impactará entre 3 mil y 5 mil establecimientos y podría generar pérdidas de entre 4.5 y 25 millones de pesos en una sola jornada de alta demanda comercial", sostuvo.

El organismo que encabeza Cuauhtémoc Rivera aseveró que las autoridades deben privilegiar medidas focalizadas y proporcionales, construidas mediante el diálogo con los sectores productivos, que permitan garantizar la seguridad pública sin afectar innecesariamente la actividad comercial formal.

Autoridades deben garantizar el orden de las celebraciones

Y es que, ante la posibilidad de que la Selección Mexicana gane el encuentro de este miércoles, "es natural que miles de aficionados deseen reunirse para celebrar.

"Los mexicanos tienen derecho a festejar los triunfos de su selección nacional y las autoridades tienen la obligación de garantizar que dichas celebraciones se desarrollen con orden, seguridad y respeto al espacio público. Y procurar el orden no debe significar cancelar o desincentivar la celebración popular", señaló la ANPEC.

Recordó que el Ángel de la Independencia ha sido históricamente el punto de encuentro de las grandes expresiones de alegría colectiva del país y constituye un símbolo de unidad nacional, por lo que "la pasión futbolera no debe tratarse como un problema de orden público.

"Celebrar a México no puede convertirse en una actividad restringida. La autoridad debe garantizar la seguridad de los festejos, no apagar el ánimo de una nación que busca celebrar un triunfo de su selección", insistió.

ANPEC presenta el marcador económico al descanso: inflación persistente, consumo debilitado, expectativas moderadas y mayor incertidumbre.



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"Los mexicanos tienen derecho a festejar los triunfos de su selección nacional y las autoridades tienen la obligación de garantizar que dichas celebraciones se desarrollen con orden, seguridad y respeto al espacio público. Y procurar el orden no debe significar cancelar o desincentivar la celebración popular", señaló la ANPEC.

La ANPEC considera que resulta contradictorio que, mientras la ciudad busca aprovechar la derrama económica y el ambiente festivo que genera el Mundial, se limite la actividad de miles de negocios precisamente en una fecha de alta demanda y consumo.