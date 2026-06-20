Incrementan gastos y regalos para Día del Padre en México

La celebración del Día del Padre para este año, los regalos y festejos registran un incremento promedio de 18% respecto al año pasado.

En un estudio de mercado que hizo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), observa que entre las opciones más comunes destacan camisas y pantalones, con precios de entre 500 y mil 100 pesos; los zapatos pueden ser de 600 a mil 500 pesos.

Otros como tenis, de 900 a mil 600; relojes, carteras y cinturones de 550 a mil 500; así como lentes, lentes de sol y artículos para el afeitado, cuyos costos pueden alcanzar hasta los 2 mil pesos.

Costos y modalidades de celebración familiar

"Este domingo se celebra el Día del Padre, una fecha que este año tendrá un ambiente particularmente mundialista. Mientras miles de familias mexicanas se reúnen para homenajear a papá, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá atractivos encuentros. Entre goles, carne asada y convivencia familiar, los hogares mexicanos buscarán festejar a los padres en medio de un entorno de creciente presión sobre el gasto familiar", comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

En cuanto a los festejos, una comida preparada en casa para 10 personas costará alrededor de 2 mil 400 pesos, considerando bebidas, un platillo tradicional y un pastel sencillo, comentó el organismo del comercio en pequeño.

Pero si la celebración incluye una carne asada para el mismo número de invitados, el gasto puede ascender a los 6 mil pesos; si se piensa en salir a comer o cenar a un restaurante implica un desembolso cercano a los 8 mil pesos.

Compras Día del Padre.

Foto: Cuartoscuro

"En un contexto de presiones inflacionarias y pérdida del poder adquisitivo, las familias mexicanas buscan mantener viva la tradición de festejar a los padres, ajustando presupuestos y privilegiando la convivencia.

"Más allá del tamaño del regalo o del costo de la celebración, el reconocimiento, la compañía y el tiempo compartido siguen siendo el mejor homenaje para quienes día a día contribuyen al bienestar y desarrollo de sus familias", dijo Cuauhtémoc Rivera.