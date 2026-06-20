Incrementan gastos y regalos para Día del Padre en México

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes señala un aumento del 18% en regalos y festejos para el Día del Padre, con precios variados en ropa y accesorios
Compras Día del Padre.
Foto: Cuartoscuro
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes señala un aumento del 18% en regalos y festejos para el Día del Padre, con precios variados en ropa y accesorios
Por: Aida Ramirez Marin
La celebración del Día del Padre para este año, los regalos y festejos registran un incremento promedio de 18% respecto al año pasado.
En un estudio de mercado que hizo la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), observa que entre las opciones más comunes destacan camisas y pantalones, con precios de entre 500 y mil 100 pesos; los zapatos pueden ser de 600 a mil 500 pesos.
Otros como tenis, de 900 a mil 600; relojes, carteras y cinturones de 550 a mil 500; así como lentes, lentes de sol y artículos para el afeitado, cuyos costos pueden alcanzar hasta los 2 mil pesos.
"Este domingo se celebra el Día del Padre, una fecha que este año tendrá un ambiente particularmente mundialista. Mientras miles de familias mexicanas se reúnen para homenajear a papá, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrecerá atractivos encuentros. Entre goles, carne asada y convivencia familiar, los hogares mexicanos buscarán festejar a los padres en medio de un entorno de creciente presión sobre el gasto familiar", comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.
En cuanto a los festejos, una comida preparada en casa para 10 personas costará alrededor de 2 mil 400 pesos, considerando bebidas, un platillo tradicional y un pastel sencillo, comentó el organismo del comercio en pequeño.
Pero si la celebración incluye una carne asada para el mismo número de invitados, el gasto puede ascender a los 6 mil pesos; si se piensa en salir a comer o cenar a un restaurante implica un desembolso cercano a los 8 mil pesos.
Compras Día del Padre.
Foto: Cuartoscuro
"En un contexto de presiones inflacionarias y pérdida del poder adquisitivo, las familias mexicanas buscan mantener viva la tradición de festejar a los padres, ajustando presupuestos y privilegiando la convivencia.
"Más allá del tamaño del regalo o del costo de la celebración, el reconocimiento, la compañía y el tiempo compartido siguen siendo el mejor homenaje para quienes día a día contribuyen al bienestar y desarrollo de sus familias", dijo Cuauhtémoc Rivera.
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