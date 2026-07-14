El Mundial perjudicó a las tiendas de autoservicio: Antad

El Mundial de Futbol no ayudó a las ventas de las agremiadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), pues informó de una desaceleración en sus ventas durante el mes de junio pasado.

Como resultado, explicó, de un efecto calendario, debido a un domingo menos respecto al mismo mes de 2025, y el impacto del Mundial 2026, que modificó temporalmente los hábitos de consumo y redujo la afluencia a cierto tipo de tiendas físicas.

Así, las ventas de todas las tiendas, esto es "A tiendas iguales", que tienen más de un año de operación mostraron una variación negativa de -1.6%.

Mientras que, "A Tiendas Totales", que incorporan todas las tiendas abiertas en los últimos 12 meses, el crecimiento fue de apenas 0.6% respecto al mismo mes de 2025.

Con lo anterior, la Antad informó que las ventas del mes de junio ascendieron a 138.4 miles de millones de pesos y las acumuladas en el periodo de enero a junio de este año, alcanzaron los 814.0 miles de millones de pesos.

El organismo precisó que el crecimiento acumulado enero–junio 2026 a Tiendas Iguales es de 1.5% y a Tiendas Totales 3.7%.

Indicador de Confianza del Consumidor y su influencia en el consumo

Por otro lado, la Asociación señaló que los resultados por formato de tienda fueron, en autoservicio decreció -2.7% a tiendas iguales y de -0.5% a tiendas totales.

El segmento de departamental decreció -3.7% a tiendas iguales y -2.6% a tiendas totales; y el de especializada creció 3.1% a tiendas iguales y de 6.6% a tiendas totales.

Cabe señalar que apenas el pasado 3 de julio, el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dieron a conocer los resultados del Indicador de Confianza del Consumidor (Icc) a junio de este año, que reflejaron que la población todavía percibe una situación económica más débil que la de hace un año, esto es, con respecto a junio de 2025 y por ello, la gran mayoría de la población sigue siendo cautelosa para hacer compras.

Si bien los datos mostraron una recuperación mensual para la mayoría de los componentes de la confianza del consumidor tras varios meses de deterioro, en la comparación anual la mayoría de los componentes continúa a la baja y acumula rachas prolongadas de caídas.

Pero además, se observó que no hay confianza de que la situación del país mejore, pues el indicador sigue por debajo de los 40 puntos, indicó un análisis de Grupo Financiero BASE.

Los datos del Banxico y del Inegi señalaron que el indicador de confianza del consumidor (ICC) se ubicó en 43.80 puntos en junio pasado, subiendo 0.37 puntos respecto al mes anterior, pero en su comparación anual cayó 1.76 puntos.

Así, "acumula 18 meses consecutivos de caídas, algo que no ocurría desde el periodo entre abril de 2013 y octubre de 2014, cuando se observaron disminuciones anuales durante 19 meses consecutivos", dijo BASE.