Anuncia Sheinbaum inversión de 93 mil mdp para reactivar petroquímica en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Veracruz un programa de inversiones por 93 mil millones de pesos para reactivar la industria petroquímica y de fertilizantes, uno de los sectores que el gobierno federal considera estratégicos para fortalecer la soberanía energética y alimentaria del país.

Durante una gira de trabajo junto a la gobernadora Rocío Nahle, funcionarios de Pemex detallaron que los recursos se ejercerán entre 2026 y 2030 mediante proyectos de rehabilitación y nuevas plantas en complejos ubicados principalmente en el sur de Veracruz.

La apuesta busca revertir décadas de dependencia de importaciones de insumos petroquímicos. Pemex planteó elevar la producción nacional de petroquímicos hasta 849 mil toneladas anuales y superar los cuatro millones de toneladas de fertilizantes por año.

Veracruz, eje de la recuperación petroquímica

Los complejos de Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque concentrarán buena parte de los trabajos de rehabilitación. Entre los proyectos destacan la recuperación de plantas de etano-etileno, aromáticos y amoniaco, además de la modernización de instalaciones de Fertinal y ProAgro.

Pemex estima que solo el proyecto de etano-etileno requerirá 30 mil millones de pesos y permitirá producir más de 520 mil toneladas anuales de materias primas utilizadas en las industrias automotriz, farmacéutica, textil y de plásticos.

La estrategia también incluye el desarrollo de una nueva planta en Escolín, Poza Rica, con una inversión cercana a 25 mil millones de pesos para fabricar amoniaco y urea. La instalación tendría capacidad para producir más de 700 mil toneladas anuales de urea granulada.

Mañanera del pueblo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Presentamos el rescate de la petroquímica, obras de agua, carreteras y hospitales en este hermoso estado. La honestidad, el amor al pueblo y a la patria dan resultados. https://t.co/wJ54uskEfz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 5, 2026

Carreteras, agua y hospitales

La visita presidencial también sirvió para presentar proyectos de infraestructura carretera, hidráulica y de salud. La Secretaría de Infraestructura informó que Veracruz recibirá inversiones por 18 mil millones de pesos entre 2025 y 2030 para puentes, carreteras, caminos artesanales y obras de reconstrucción tras afectaciones por lluvias.

Entre las obras destacadas figuran el nuevo puente Coatzacoalcos III, la ampliación de la autopista Tihuatlán-Tuxpan y trabajos de conservación en corredores estratégicos para el transporte de mercancías.

Conagua informó inversiones superiores a 12 mil millones de pesos en proyectos hídricos, incluido el acueducto de Coatzacoalcos y obras para enfrentar inundaciones en la región norte del estado.

En materia de salud, el IMSS-Bienestar anunció la sustitución de hospitales en Pánuco, Tuxpan, Tlapacoyan y Misantla, además de un programa para conectar con internet y expediente clínico electrónico los 734 centros de salud de Veracruz.