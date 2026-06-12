Anuncian desfile mundialista en Reforma

La Ciudad de México albergará este sábado 13 de junio el denominado Gran Desfile Mundialista, un evento organizado en el marco de las actividades relacionadas con la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno capitalino, el desfile se llevará a cabo a partir de las 13:00 horas sobre Paseo de la Reforma, en un recorrido que partirá de la Glorieta de la Diana Cazadora y concluirá en el Monumento a la Revolución.

El espectáculo contará con figuras monumentales, carros alegóricos, comparsas y presentaciones musicales alusivas al Mundial, por lo que se prevé una importante cantidad de asistentes a lo largo de la ruta.

El evento forma parte de las actividades con las que la capital busca fortalecer el ambiente mundialista previo a los encuentros que se disputarán en la Ciudad de México como una de las sedes del torneo.

Ante la realización del desfile, se esperan afectaciones viales en Paseo de la Reforma y calles cercanas, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus traslados.