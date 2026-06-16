Del escenario al estadio: los idols que viajaron a México para apoyar a Corea

El Mundial de 2026 no solo ha traído futbol a México. La presencia de la selección de Corea del Sur también ha convertido al país en un punto de encuentro para algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento surcoreano, desatando la emoción entre aficionados al K-pop y seguidores de la cultura coreana.

Varios artistas han viajado a territorio mexicano para apoyar a los "Guerreros Taeguk" durante la fase de grupos del torneo, algunos como parte de campañas promocionales y otros por mero gusto.

Karina y Winter, las estrellas de aespa

Las integrantes de aespa, Karina y Winter, fueron vistas en Guadalajara apoyando a la selección de Corea del Sur durante su debut mundialista. Ambas viajaron a México como parte de una iniciativa promocional de Coca-Cola Corea y compartieron imágenes desde el estadio vistiendo los colores de su país.

Consideradas dos de las idols más populares del K-pop, su presencia generó gran revuelo entre los aficionados mexicanos.



Karina y Winter. Redes Sociales.

Kwon Eun-bi, ex líder de IZ*ONE

La cantante Kwon Eun-bi también llegó a México para respaldar a la selección coreana.

Eun-bi, quien alcanzó fama internacional como líder del exitoso grupo IZ*ONE antes de consolidar una carrera como solista, compartió fotografías desde Guadalajara portando la bandera de Corea del Sur y animando a su selección.



Kwon Eun-bi, cantante surcoreana, Redes Sociales.

Jun Hyun-moo, uno de los conductores más famosos de Corea

El presentador de televisión Jun Hyun-moo también fue captado en México junto a Karina y Winter durante el encuentro entre Corea del Sur y República Checa.

Jun Hyun-moo es uno de los rostros más conocidos de la televisión coreana gracias a programas de variedades y entretenimiento con gran audiencia en Asia.



Jun Hyun-moo, presentador surcoreano. Redes Sociales.

Lee Seung-hoon, integrante de WINNER

Entre las celebridades también destaca Lee Seung-hoon, miembro del grupo masculino WINNER.

El artista es reconocido por su trabajo como rapero, bailarín y compositor dentro de una de las agrupaciones más exitosas.

Oh Ha-young, integrante de Apink

La cantante Oh Ha-young forma parte de Apink, uno de los grupos femeninos más importantes del K-pop .

Su nombre también ha sido relacionado con las actividades de apoyo a la selección surcoreana durante el Mundial.



Hayoung, cantante y actriz surcoreana. Redes Sociales.

Más allá del futbol

La llegada de estas figuras ha generado una inesperada conexión entre el Mundial y el K-pop. En redes sociales, cientos de aficionados mexicanos han compartido fotografías, videos y mensajes celebrando la presencia de artistas surcoreanos en Guadalajara y otras sedes mundialistas.

La expectativa podría crecer todavía más en los próximos días. El siguiente compromiso de Corea del Sur será frente a México, un encuentro que promete atraer aún más atención tanto de los aficionados al futbol como de los seguidores del entretenimiento coreano.

Mientras tanto los fans permanecen atentos a las redes sociales de sus artistas favoritos con la esperanza de descubrir nuevas visitas de idols y celebridades surcoreanas durante el resto de la Copa del Mundo.