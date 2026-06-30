Las propuestas del PAN, un refrito del pasado que empobreció al país: Montiel

El programa que presentó el PAN de 111 propuestas de gobierno tiene que ver con el regreso al pasado, porque todo el equipo del calderonato está cerca de ese partido, aseguró la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

Críticas de Ariadna Montiel al programa del PAN

Advirtió que este no es proyecto sino un refrito y sentenció que fundar su actividad política en el odio a Morena no los va a llevar a nada.

Insistió en que su propuesta es regresar al pasado y por ello proponen echar atrás la Reforma Judicial, porque ahora no tienen ministros a modo, como en el caso de la Guardería ABC.

En conferencia de prensa, precisó que hablan con toda franqueza de su proyecto económico, que reivindica el neoliberalismo y el libre mercado que generó 50 millones de pobres y recordó que siempre critican los programas sociales, hasta que se acercan las elecciones.

"No hay nada nuevo, no es proyecto es refrito de lo que ya vivió México".

Porque su lema de Patria, Familia y Libertad es una concepción vieja, porque habla de una herencia de sus gobiernos que afectó a los ciudadanos, pues la libertad que quieren es libertad para robar.

Conferencia de Prensa del CEN de Morena. Martes 30 de junio 2026https://t.co/EaJ0Qma5cN — Morena (@PartidoMorenaMx) June 30, 2026

Revisión de candidatos y defensa de AMLO

Montiel Reyes precisó que solicitarán al INE que sean revisados todos los candidatos de la 4T para que no se cuele ningún indeseable, como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum como iniciativa de ley.

Además, dejó en claro que los perfiles serán revisados de manera interna por el gabinete de seguridad del gobierno federal, que incluye a la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otras dependencias para que se analicen todas las candidaturas.

Por lo que se refiere a los criterios de paridad de género para la elección de las 17 candidaturas a las coordinaciones nacionales en Defensa de la Transformación, acotó que se resolverá hasta que salgan los resultados de las encuestas y se sepa si es necesario hacer ajustes en ese terreno.

Montiel Reyes sentenció también que Morena no va a dejar pasar la embestida mediática dentro y fuera de México contra la 4T, por lo que exigió una disculpa para el expresidente Andrés Manuel López Obrador por la difusión de una entrevista falsa.

La lideresa morenista precisó que ya habló con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y le explicó que envió una carta al The New York Times para desmentir la información falsa que publicaron.