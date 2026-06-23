CDMX refuerza vigilancia vial: policías de PA y PBI ya pueden levantar infracciones en 7 alcaldías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX) puso en marcha una nueva estrategia operativa mediante la cual elementos de la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial podrán aplicar sanciones por infracciones al Reglamento de Tránsito en distintas zonas de la capital.

De acuerdo con la tarjeta informativa de la dependencia, esta medida tiene como objetivo fortalecer la movilidad segura y mejorar el cumplimiento del Reglamento de Tránsito en la Ciudad de México.

Como parte de esta estrategia, este día se realizó el banderazo de salida de los elementos que estarán encargados del levantamiento de boletas de sanción en siete demarcaciones de la capital.

Alcaldías donde operará el programa

Los agentes facultados para infraccionar se desplegarán en las siguientes alcaldías:

Cuauhtémoc

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa de Morelos

Iztacalco

Xochimilco ( Sector 73 , indicativo “ Excalibur ”)

( , indicativo “ ”) Iztapalapa (Sector 56, indicativo “Cobra”)

En el caso de Xochimilco e Iztapalapa, la operación se reforzará con células especializadas identificadas con los indicativos “Excalibur” y “Cobra”, respectivamente.

#TarjetaInformativa | Con el objetivo de impulsar una movilidad segura en la Ciudad de México y fortalecer el cumplimiento del Reglamento de #Tránsito, la @SSC_CDMX implementó una estrategia mediante la cual elementos de la #PolicíaAuxiliar y de la #PBI asignados a diversas… pic.twitter.com/3RkqESO85g — PBI_SSC (@PBI_SSC) June 23, 2026

Iztacalco arranca operación con policías auxiliares de tránsito

En paralelo, la alcaldía Iztacalco puso en marcha el despliegue de sus Policías Auxiliares de Tránsito, en un acto encabezado por la alcaldesa Lourdes Paz.

La funcionaria dio el banderazo de salida a los elementos que recientemente concluyeron un proceso de capacitación y evaluación técnica, mediante el cual fueron acreditados para aplicar el Reglamento de Tránsito y realizar sanciones dentro de la demarcación.

De acuerdo con la autoridad local, esta profesionalización permite que los policías auxiliares cuenten ahora con facultades legales para intervenir directamente en materia vial, como parte de una estrategia conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Hoy dimos el banderazo de salida a nuestras y nuestros Policías Auxiliares de Tránsito, en la que contamos con elementos certificado y con facultades para aplicar el reglamento de tránsito y contribuir al orden vial en nuestra demarcación.



¡Seguimos trabajando por un Iztacalco… pic.twitter.com/Gl7IDmdJbE — Lourdes Paz (@LourdesPaz24) June 23, 2026

Objetivo del nuevo modelo de vigilancia vial

Tanto la estrategia capitalina como el arranque en Iztacalco buscan reforzar la presencia de elementos en calles, agilizar la atención de infracciones y mejorar el orden en zonas de alta circulación vehicular, sin depender exclusivamente de los agentes de tránsito tradicionales.