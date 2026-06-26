Golpe al "Mayito Flaco": Defensa, GN y FGR aseguran 46 vehículos, 3 inmuebles y armamento en Durango

Autoridades mexicanas en colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EU (HSI por sus siglas en inglés), realizaron una serie de operativos en los que se aseguraron 48 vehículos, 3 inmuebles y armamento que pertenece al Cártel del Pacífico, liderado por Ismael "Mayito Flaco".

Los operativos se llevaron a cabo los días 21 y 22 de junio del presente año y entre los vehículos había entre los que destacan tractocamiones con remolque para transporte de combustible, vehículos todo terreno y camionetas pick up.

Decomisos de las Fuerzas Armadas.

Foto: Especial

Además, entre los armamentos había cargadores y municiones de diversos calibres.

Lo asegurado en esta operación fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Durango, Dgo., para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar el destino final de los bienes.

"Estas acciones en las que coadyuvan las autoridades de los tres órdenes de gobierno, permiten reducir la base logística de los grupos delictivos y con ello, contribuir a garantizar mejores condiciones de seguridad a la ciudadanía", señalaron las Fuerzas Armadas en un comunicado.

Cabe destacar que el operativo estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Inmueble asegurado.

Foto: Especial

Golpes al Cártel Pacífico

Durante la presente administración la Secretaría de la Defensa Nacional ha logrado asegurar al "Cártel del Pacífico":