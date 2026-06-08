Aseguran 59 explosivos en autobús de Ayotzinapa, tras operativo de seguridad

La mañana de este lunes 8 de junio, fue detenido un convoy de por lo menos 17 autobuses con estudiantes provenientes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes se dirigían a la Ciudad de México junto con familiares de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

El convoy de autobuses fue asegurado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la caseta de Tlalpan, cuando se dirigía a la capital rumbo a actividades de protesta y una jornada de movilización. Se efectuó la detención de una caja de 59 artefactos explosivos.

El hallazgo de los explosivos elaborados de manera casera, elevó la tensión en la zona y marcó el desarrollo del operativo. El ingreso del contingente procedía de Guerrero; quedó interrumpido a la altura de la autopista México-Cuernavaca, uno de los principales accesos al sur de la capital.

Era una revisión de rutina

La detención fue realizada por parte de elementos del Grupo Zorros, la unidad especializada de la SSC, que impidió el avance de los autobuses rumbo al Antimonumento +43, ubicado en Paseo de la Reforma, donde se planeaba informar sobre los avances pendientes sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa.

DETENCIÓN.

Se aseguraron 59 explosivos elaborados de manera casera Foto: Cuartoscuro

Iban a apoyar a la CNTE

Después de las revisiones preventivas y el aseguramiento de los explosivos, el Secretario de Gobernación, Arturo Medina, sostuvo que habían recibido una denuncia ciudadana que aseguraba que había explosivos en uno de los vehículos donde iban los estudiantes, que venían a apoyar el plantón de la CNTE.

A través de sus redes sociales, Secretaría de Gobernación publicó un comunicado, donde se detalla que tras el aseguramiento, poco a poco se van a ir liberando los autobuses y que esperan que ya no haya uso de violencia en las movilizaciones.

El comunicado indica que la detención de los artefactos localizados en el camión durante las inspecciones realizadas a cada una de las unidades, fue parte de un operativo de seguridad. De hecho la conferencia prevista para el Antimonumento +43 buscaba esclarecer las responsabilidades relacionadas con los hechos de Iguala, Guerrero.