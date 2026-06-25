Asesinan a madre buscadora: ¿Quién era Patricia Negrete, activista de un colectivo en Guanajuato?

El asesinato de una mujer a las afueras de un hospital en Guanajuato dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un caso que volvió a colocar en el centro del debate la situación de riesgo que enfrentan quienes buscan a familiares desaparecidos en México.

Horas después del ataque comenzaron a conocerse detalles sobre la identidad de la víctima y la historia detrás de una mujer que, además de trabajar para sostener a su familia, llevaba años participando en labores de búsqueda y acompañamiento.

En Ovaciones te decimos quién era la activista Patricia Negrete y todo lo que se sabe sobre su caso.

Asesinan a madre buscadora fuera de un hospital

Patricia Negrete Tafoya fue asesinada a balazos frente al Hospital Regional de Pénjamo, en Guanajuato, lugar donde trabajaba en el área de intendencia.

De acuerdo con los reportes iniciales, la agresión ocurrió cuando la mujer había concluido su jornada laboral y salió del nosocomio a bordo de una motocicleta.

En las inmediaciones del bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas, fue interceptada por hombres armados que también se desplazaban en motocicleta.

Los agresores dispararon en varias ocasiones y escaparon del lugar.

Debido a que el ataque ocurrió a unos metros del hospital, personal médico y equipos de emergencia acudieron casi de inmediato para brindarle atención; sin embargo, al valorarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Inicialmente el hecho fue difundido como el homicidio de una trabajadora del Hospital Regional de Pénjamo. Más tarde se confirmó que la víctima también era madre buscadora e integrante activa del colectivo Una Promesa por Cumplir.

Tras el crimen, elementos de seguridad municipal, estatal y personal militar desplegaron un operativo en la zona para resguardar el sitio y permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales.

Fiscalía inicia carpeta de investigación

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que durante las primeras diligencias ministeriales fueron asegurados indicios balísticos, entre ellos casquillos percutidos y cartuchos de arma larga, los cuales fueron enviados para análisis forense.

La institución también señaló que comenzó la recopilación de testimonios y la revisión de grabaciones de cámaras públicas y privadas para reconstruir la mecánica del ataque.

Hasta el momento, la autoridad mantiene abierta una carpeta por homicidio.

Qué se sabe de los responsables detrás del asesinato de la activista

Hasta ahora no se han reportado personas detenidas ni se ha informado oficialmente sobre una línea de investigación específica relacionada con el asesinato de Patricia Negrete.

La Fiscalía estatal indicó que continúa con trabajos de campo para establecer el móvil del crimen e identificar a quienes participaron en la agresión.

El caso ha provocado reacciones entre colectivos de búsqueda y organizaciones que acompañan a familias de personas desaparecidas, quienes exigieron una investigación pronta y resultados concretos.

El homicidio ocurre en un contexto de violencia contra personas buscadoras en Guanajuato.

Registros de colectivos y organizaciones civiles han documentado al menos 13 asesinatos de integrantes de búsquedas durante los últimos años en la entidad, además de casos de desaparición de personas que participaban activamente en estos esfuerzos ciudadanos.

Entre los antecedentes se encuentra el asesinato de otra integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir ocurrido en 2023.

¿Quién era Patricia Negrete?

Patricia Negrete Tafoya era trabajadora del Hospital Regional de Pénjamo y formaba parte del colectivo de búsqueda Una Promesa por Cumplir.

Se integró a estas labores en 2021 después de la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, registrada el 5 de enero de ese año en el municipio de Pénjamo.

Desde entonces participó en jornadas de búsqueda, actividades de acompañamiento y movilizaciones para exigir avances en casos de desaparición.

Personas cercanas y miembros del colectivo la describían como una mujer comprometida con apoyar a otras familias que atravesaban situaciones similares.

Su asesinato volvió a colocar atención sobre las condiciones de seguridad para quienes participan en tareas de búsqueda y en la exigencia de justicia para personas desaparecidas en el país.

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