ASF presenta 21 denuncias penales por gasto público irregular

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales por un posible daño de más de 600 millones de pesos al erario en la revisión del gasto público, con la utilización de sus nuevas facultades, que permiten revisar el gasto en tiempo real. Hay 30 funcionarios involucrados en estos casos.

Acciones de la ASF y denuncias presentadas

Al presentar los resultados de la Cuenta Pública 2025, primer año completo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, explicó que las irregularidades se detectaron en los tres órdenes de gobierno y gracias a las nuevas facultades se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República prácticamente en tiempo real.

Las denuncias presentadas por la ASF fueron radicadas el 26 de junio y son en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Talleres Gráficos de México, cuyo director era Arturo Chávez López, actual consejero electoral y cinco denuncias contra el gobierno del estado de Nayarit.

Otras entidades denunciadas son la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca; los municipios Valle de Bravo con una denuncia y tres para Donato Guerra; cinco para Alvarado, Veracruz, para Matehuala, San Luis Potosí y Maravatío, Michoacán.

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Entrega de Informes de la Cuenta Pública 2025: 100 días de transformar la fiscalización en México.#UnMéxicoSinCorrupciónEsPosiblehttps://t.co/YxeI7g1Kkv — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) June 30, 2026

Resultados y recuperación de recursos públicos

El auditor subrayó que esta primera entrega revisó la distribución de participaciones federales a las 32 entidades federativas y permitió verificar 29 mil 736 transferencias de la Secretaría de Hacienda a los 2 mil 478 municipios y alcaldías del país.

Con ello, se recuperaron recursos que no habían sido entregados, con un monto pendiente de aclarar de apenas 1.4 millones de pesos.

Además, previo a la conclusión de las auditorías, se logró recuperar en favor de los municipios los recursos que no le habían sido efectivamente transferidos, por lo que de manera inédita únicamente quedó, por aclarar, la transferencia de 1.4 millones de pesos por una parte de una entidad federativa, de los más de 300 mil millones de pesos que se distribuyeron correctamente.

El auditor destacó que se ha dado inicio a 31 expedientes de investigación respecto de entes de los tres órdenes de gobierno, como parte de los primeros resultados de las adecuaciones al marco legal que otorga la facultad de realizar investigaciones sin tener que pasar por un proceso tradicional de auditoría.

En conferencia de prensa, señaló que se revisa el destino de los recursos desde su dispersión hasta el destino final, por lo que se detectaría cualquier injerencia del crimen organizado en su ejecución.