Así planea México derrotar al gusano barrenador: liberará millones de moscas estériles

La reaparición del gusano barrenador del ganado en México, detectada en noviembre de 2024, obligó a reactivar una estrategia que había permitido erradicar la plaga hace más de tres décadas.

Como parte de esa respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró en Metapa de Domínguez, Chiapas, la planta de producción de moscas estériles, con capacidad para generar 100 millones de insectos por semana y reforzar el combate sanitario en México y Centroamérica.

Desde Chiapas, estado que Sheinbaum Pardo definió como la puerta sur del país y punto de encuentro con Centroamérica, la presidenta señaló que la entidad vuelve a convertirse en un punto estratégico para la cooperación internacional.

Explicó que desde esa región se envía un mensaje de colaboración, ciencia y trabajo conjunto para enfrentar una plaga que afecta a varios países del continente.

Añadió que la nueva planta representa mucho más que una obra de infraestructura, pues constituye una herramienta estratégica para combatir el gusano barrenador, una plaga que pone en riesgo la producción pecuaria, la seguridad alimentaria y la economía de miles de productores. Indicó que el proyecto demuestra la capacidad de la ciencia para ofrecer soluciones eficaces y sostenibles cuando se pone al servicio de los pueblos.

Cooperación internacional y apoyo bilateral

Sheinbaum Pardo explicó que la biofábrica permitirá controlar al gusano barrenador mediante la producción de moscas estériles y adelantó que el Gobierno de México está por incorporar un nuevo desarrollo científico desarrollado en Estados Unidos para fortalecer el funcionamiento de la planta y las acciones de combate contra la plaga.

Afirmó que, con la puesta en marcha de estas instalaciones, México contará con una herramienta altamente especializada para controlar la plaga de manera efectiva, proteger la salud animal y fortalecer la actividad ganadera. Destacó que el esfuerzo conjunto entre México, Estados Unidos y Panamá permitirá reforzar la seguridad alimentaria de América del Norte.

Acompañada por la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins; la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez; el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; el embajador de Panamá en México y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la presidenta afirmó que la planta demuestra que la colaboración entre países soberanos ofrece mejores resultados que la confrontación cuando se trata de enfrentar desafíos compartidos.

Añadió que México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, son socios comerciales y mantienen una profunda integración económica, por la que diariamente cruzan mercancías, alimentos, conocimiento, inversión y la voluntad de construir prosperidad compartida. En ese sentido, sostuvo que la planta simboliza una relación construida sobre el respeto mutuo, el diálogo y la cooperación.

Sheinbaum Pardo destacó que la principal aportación para hacer realidad el proyecto provino del gobierno de Estados Unidos, tanto en recursos como en experiencia técnica y voluntad política, por lo que agradeció el respaldo de Brooke Rollins y, a través de ella y del embajador Ronald Johnson, al presidente Donald Trump.

"Por eso agradecemos la voluntad de la secretaria Rollins y, a través suyo y del embajador, también agradecemos al presidente Trump por esta planta que ha sido instalada el día de hoy.

Eso es precisamente la cooperación para el desarrollo: sumar capacidades, compartir conocimiento, fortalecer nuestras instituciones y construir soluciones comunes frente a desafíos que compartimos", expresó.

Sheinbaum Pardo agregó que "la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos", por lo que afirmó que la relación entre México y Estados Unidos debe seguir construyéndose sobre el respeto mutuo, el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la soberanía de cada nación.

"Desde Chiapas enviamos hoy un mensaje de optimismo: la cooperación promueve prosperidad compartida. Podemos construir soluciones compartidas siempre entre ambas naciones".

Por su parte, la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, aseguró que desde su primer encuentro con Sheinbaum Pardo encontró una aliada para enfrentar la emergencia sanitaria y afirmó que la inauguración de la planta demuestra la capacidad de ambos gobiernos para trabajar de manera conjunta.

Recordó que México y Estados Unidos erradicaron el gusano barrenador hace más de cuatro décadas y expresó su confianza en que volverán a lograrlo mediante la cooperación bilateral y el fortalecimiento de las acciones sanitarias.

En tanto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció una inversión adicional de 88 millones de dólares para ampliar la producción de moscas estériles y reforzar las acciones de vigilancia y prevención en ambos lados de la frontera.

Señaló que combatir el gusano barrenador no sólo protege al sector pecuario, sino también la seguridad alimentaria, el comercio y la economía de los dos países.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, informó que la antigua planta Moscamed fue transformada en menos de un año en una biofábrica especializada mediante una inversión binacional de 61 millones de dólares.

Explicó que las instalaciones cuentan con áreas de bioseguridad para criar, desarrollar e irradiar las moscas estériles, las cuales, una vez liberadas, se aparean con las silvestres sin dejar descendencia, interrumpiendo así el ciclo reproductivo del gusano barrenador.

Precisó que la planta alcanzará gradualmente una producción de 100 millones de moscas estériles por semana, volumen que se sumará al de la planta de Pacora, Panamá, para fortalecer la estrategia regional de control y erradicación. Añadió que el complejo también funcionará como un centro de innovación científica para perfeccionar las herramientas biológicas contra la plaga.

Aseguró que, como parte de la respuesta nacional, se han inspeccionado 5.3 millones de cabezas de ganado, verificado más de 84 mil cargamentos pecuarios, instalado más de 578 mil trampas artesanales que permitieron capturar más de 13 millones de insectos y desplegado a más de cuatro mil técnicos del programa Sembrando Vida para fortalecer la vigilancia sanitaria.

Finalmente, anunció el inicio de una campaña nacional que dividirá al país en zonas libres, zonas de erradicación y zonas de control, con el propósito de coordinar las acciones entre los gobiernos estatales y el sector ganadero para contener y eliminar definitivamente el gusano barrenador