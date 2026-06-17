Atrae Corte amparo que pide despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá si es constitucional la prohibición de la eutanasia y del suicidio asistido, prevista en las leyes sanitarias y penales, en relación con los derechos a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad.

SCJN atrae amparo presentado por activista Samara Martínez

Los ministros avalaron por mayoría atraer el amparo presentado por la activista Samara Alejandra Martínez Montaño, quien padece cáncer, por segunda vez, y que ha presentado iniciativas en favor de la muerte digna.

Además, presentó un amparo ante jueces contra la Ley General de Salud que prohíbe decidir sobre el final de la vida.

Tras ser rechazado por una jueza de la CDMX, el caso llegó al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México y ahora fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a petición del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y del ministro Irving Espinosa Betanzo.

La conversación sobre la #muertedigna en México no solo está creciendo, también está movilizando.



?7 de cada 10 personas están a favor de la #LeyTrasciende y



?En redes sociales, hemos alcanzado a más de 34 millones de personas. pic.twitter.com/OM8of7XuLO — Muerte Digna, ¡Ya! (@MuerteDignaYa) April 21, 2026

Argumentos del amparo y posibles consecuencias legales

El amparo que deberá resolver el pleno señala que la penalización de la eutanasia y el suicidio asistido vulneran su autonomía, libertad, derecho a decidir y proyecto de vida.

Samara Martínez advirtió que la prohibición no la afecta solo a ella, sino también a terceros, ya que criminaliza a quienes pudieran asistir a enfermos terminales.

La importancia del fallo que emita la Corte en su momento puede sentar precedentes fundamentales, pues si resuelve a favor de la activista podría abrir la puerta a la despenalización parcial de la eutanasia y el suicidio asistido en México, modificando la interpretación de la Ley General de Salud.

La llamada Ley Trasciende fue presentada por Samara Martínez en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde fue adoptada por senadores de todos los partidos.

Busca despenalizar y legalizar la eutanasia en México, para que las personas con enfermedades crónico-degenerativas o condiciones discapacitantes y amenazantes para su vida puedan decidir hasta el último respiro.

"La dignidad no termina con la vida, la sostiene hasta el final".

Sentenció la promotora de esta iniciativa que aún no ha sido dictaminada.