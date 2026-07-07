SCJN atrae recursos por desaparición estudiantes Ayotzinapa

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer cuatro recursos de revisión extraordinaria relacionados con la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, luego de que un tribunal ordenó la creación de una comisión especial para investigar la desaparición de los jóvenes.

Tribunal ordena comisión especial para investigar desaparición de Ayotzinapa

Al ejercer la facultad de atracción de este expediente, los ministros deberán determinar si en un juicio por desaparición forzada de personas es constitucional ordenar la creación de una Comisión de la Verdad como mecanismo extraordinario de investigación, o si ello vulnera los principios de relatividad de las sentencias de amparo y la división de poderes.

En 2018, un tribunal colegiado de Tamaulipas ordenó crear una comisión especial con personal ajeno a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el caso. Ante ello, la FGR consideró que esta comisión vulneró el debido proceso y la unidad ministerial.

Corte analizará participación de víctimas indirectas en amparos por desaparición forzada

A su vez, la consejería jurídica de la presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer este tema y dar una resolución, aunque los amparos que dieron origen a esta revisión extraordinaria ya estaban firmes, lo que generó serias críticas por parte de organismos de derechos humanos.

"En una sentencia dictada en un juicio amparo en el que se reclamó un auto de formal prisión por el delito de desaparición forzada de personas, ¿es válido que también ordene la creación de una comisión de la verdad como mecanismo extraordinario de investigación o ello vulnera los principios de relatividad y división de poderes?", se planteó en la solicitud.

Por ello, la Corte deberá pronunciarse sobre si las víctimas indirectas de un caso de desaparición forzada deben ser reconocidos como parte interesada para que en un juicio de amparo puedan participar, dar sus argumentos y evitar que un tribunal otorgue protección a los imputados.

La ministra Sara Irene Herrerías se excusó de participar en la discusión de este recurso, argumentando que la investigación penal que tiene que ver con este recurso está radicada en la actual Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, que está adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la que yo fui titular en la Fiscalía General de la República.

Y aunque en esta solicitud de ejercicio de la facultad de atracción no fue discutida, el secretario general de acuerdos explicó el cuestionamiento principal y cantó la votación por unanimidad.

Así, a casi 12 años del aniversario de la desaparición de los estudiantes normalistas sigue rondando el fantasma de la verdad histórica en este caso.