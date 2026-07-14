Audios de Marina del Pilar no ameritan investigación: Sheinbaum

El gobierno federal descartó abrir una investigación por los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, con la información disponible, no existen elementos que permitan concluir que se difundió información sensible de las mesas de seguridad.

"En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales; se identifica la incidencia delictiva diaria, más no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad", dijo.

La mandataria diferenció este caso del ocurrido en Chihuahua, donde, dijo, quedó acreditada la operación de agentes de una agencia extranjera en territorio nacional, lo que calificó como una violación a la Ley de Seguridad Nacional. En contraste, señaló que en la llamada filtrada ni siquiera está claro con quién conversaba la gobernadora.

"Todavía no se sabe exactamente con qué autoridad era la persona con la que estaba hablando", dijo la presidenta al referirse a la conversación filtrada. Agregó que tampoco está acreditado que el interlocutor perteneciera al gobierno de Estados Unidos o a alguna de sus agencias.

Sheinbaum respaldó la explicación ofrecida por Marina del Pilar y recordó que la propia gobernadora ya fijó su postura sobre la conversación. "Ella ya dio una explicación", respondió al ser consultada sobre el caso.



Sheinbaum respaldó la explicación ofrecida por Marina del Pilar. Foto: Cuartoscuro

Valoración y respaldo de las autoridades ante la difusión del audio

La presidenta respaldó la explicación pública de Marina del Pilar y señaló que, si hubiera indicios de algún delito, correspondería investigarlo, pero aclaró que el contenido conocido hasta ahora no permite llegar a esa conclusión.

"¿Quién quiere filtrar esta información? Vale la pena preguntarlo como periodistas", comentó Sheinbaum al referirse a la difusión del audio. Argumentó que el audio ya es de conocimiento público y reiteró que, con la información disponible, no observa elementos que justifiquen una investigación federal.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, coincidió con esa valoración. Explicó que en el audio no se escucha la divulgación de información reservada y precisó que las mesas estatales de seguridad comparten datos generales sobre incidencia delictiva, blancos prioritarios o investigaciones en curso.

"La información que se pudiera compartir sería incidencia delictiva, blancos prioritarios o casos que hay en curso", dijo,"las mesas de seguridad estatales no son tan cerradas, digamos", declaró.

Aclaró que el audio difundido no contiene referencias a esos asuntos y reiteró que, con lo que se escucha en la conversación, "no se infiere ningún tipo de delito", por lo que no existen elementos para iniciar una investigación.

El secretario de Seguridad confirmó que habló con Marina del Pilar tras la difusión del audio, aunque aclaró que no le preguntó cómo se estableció el contacto con las personas que aparecen en la conversación.

Insistió en que el contenido conocido hasta ahora no acredita la entrega de información reservada y reiteró que, si existieran indicios de un delito, correspondería a las autoridades investigarlo.

? SHEINBAUM Y HARFUCH NO INVESTIGARÁN A MARINA DEL PILAR



Confirman que el audio es real, pero lo minimizan.



Y es que una periodista preguntó si el gobierno federal investigará los audios donde Marina del Pilar habla de dar información de las mesas de seguridad al FBI.... pic.twitter.com/T1dR9ScN5R — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) July 14, 2026

Con estas declaraciones, el gobierno federal cerró, por ahora, la posibilidad de iniciar una investigación derivada de la filtración y sostuvo que el audio difundido no acredita la entrega de información confidencial ni una conducta ilícita.