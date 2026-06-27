Uruguay se queda sin Mundial y sin vuelo privado: el plantel regresa en vuelos comerciales

Tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026, los futbolistas deberán regresar a sus destinos en vuelos comerciales luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) cancelara el vuelo chárter previsto para el retorno de la delegación.

La decisión, que coincide con la salida temprana del torneo, ha generado interpretaciones entre aficionados sobre si se trata de una simple medida logística o una consecuencia indirecta del desempeño del equipo.

De acuerdo con la reorganización del plan de viaje, los jugadores ya no regresarán como grupo, sino que cada integrante del plantel deberá organizar su retorno de manera individual, en diferentes rutas y escalas según sus compromisos con clubes o decisiones personales.

La decisión se da tras la derrota ante España por 1-0, resultado que selló la eliminación del conjunto uruguayo en la fase de grupos.

Uruguay se despide del Mundial 2026 con 2 puntos tras dos empates y una derrota en el Grupo H.