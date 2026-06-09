SEP presume aumento salarial a maestros; insiste en llamado a la CNTE para volver a clases

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, defendió la política educativa impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación y aseguró que las condiciones laborales del magisterio han mejorado de manera significativa desde 2018, con aumentos salariales, reinstalación de docentes cesados y nuevas medidas para atender rezagos en distintos estados del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Delgado sostuvo que más de mil 100 maestros que fueron separados de sus funciones por oponerse a la reforma educativa de 2013 fueron reinstalados a partir de 2019.

Según explicó, esa medida formó parte del proceso para revertir las consecuencias de la reforma impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El funcionario destacó que el salario promedio de un maestro de primaria pasó de 9 mil 580 pesos durante el sexenio de Felipe Calderón a más de 20 mil pesos en la actualidad.

Afirmó que se trata de una recuperación salarial que duplica los ingresos registrados en administraciones anteriores y que busca compensar las pérdidas acumuladas durante el periodo neoliberal.

CNTE.

En Chiapas y Guerrero el cierre afecta a cerca del 14 por ciento de las escuelas. Foto: Cuartoscuro

Escuelas en paro siguen concentradas en cinco estados

Pese a esos avances, la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa en varias entidades. Delgado informó que los mayores niveles de paro se concentran en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas.

Oaxaca encabeza la lista con más del 80 por ciento de sus escuelas sin actividades, mientras que Zacatecas registra alrededor de la mitad de sus planteles en paro.

En Chiapas y Guerrero el cierre afecta a cerca del 14 por ciento de las escuelas, mientras que en Michoacán ronda el 8 por ciento. En la Ciudad de México, aseguró, únicamente permanecen cerradas 10 escuelas.

El titular de la SEP advirtió que el ciclo escolar se encuentra en su etapa final y llamó a los docentes a regresar a las aulas para concluir las actividades académicas de manera ordenada.

La presidenta @Claudiashein impulsa una medida que beneficia a las maestras y los maestros incorporados al décimo transitorio, al reducir gradualmente la edad mínima de jubilación establecida en la reforma de 2007.



Con esta decisión se revierte el incremento previsto... pic.twitter.com/unK95vF94l — SEP México (@SEP_mx) June 8, 2026

Gobierno busca desactivar el conflicto

Delgado argumentó que el gobierno federal ha destinado recursos extraordinarios para atender demandas históricas del magisterio en estados con rezagos educativos. Citó apoyos para procesos de titulación, bonos especiales, regularización de plazas, cambios de adscripción y pagos pendientes en entidades como Zacatecas y Chiapas.

En el caso de Chiapas, informó que se autorizaron más de 10 mil cambios de centro de trabajo y más de mil incrementos de horas para docentes. También señaló que se destinaron recursos para reinstalaciones, bonos de jubilación e interinatos.

El secretario insistió en que no existe necesidad de recurrir a movilizaciones para abrir canales de diálogo, aunque reconoció el derecho de los maestros a manifestarse. Señaló que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene disposición para resolver demandas pendientes relacionadas con justicia laboral.

Delgado también reiteró la propuesta del gobierno para construir una reforma que sustituya al sistema de admisión y promoción docente vigente, mediante consultas escuela por escuela.

Sobre la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, sostuvo que el gobierno mantiene su rechazo al modelo heredado y apuesta por fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar como mecanismo para garantizar jubilaciones con ingresos cercanos al último salario en activo.