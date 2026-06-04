Mientras México presume avances para el Mundial se viraliza cancha donde practica Japón

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gabriela Cuevas Barrón, encargada de coordinar los trabajos del Gobierno federal para el Mundial, informó que las sedes mexicanas han cubierto los requisitos solicitados por la FIFA en áreas como movilidad, seguridad, trámites migratorios y atención a las delegaciones que participarán en la competencia.

La funcionaria señaló que los preparativos avanzan conforme a lo previsto y destacó diversas acciones implementadas para recibir a equipos, visitantes y aficionados durante el torneo.

Japón entrena en estadio en mal estado

Mientras estas declaraciones eran presentadas en redes sociales comenzó a circular un video en donde se podía apreciar la cancha de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), espacio donde entrena la Selección de Japón durante su estancia en la ciudad.

Las imágenes muestran varias zonas del campo con desgaste visible, situación que provocó comentarios entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron las condiciones de una instalación utilizada por uno de los equipos participantes en la justa mundialista.