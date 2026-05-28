Padres de los 43 de Ayotzinapa convocan a marchas ante el abandono de GIEI a la investigación

La exigencia de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa vuelve a colocarse en el centro de la conversación nacional.

A casi 12 años de uno de los casos más dolorosos y polémicos en la historia reciente de México, madres y padres de los estudiantes preparan nuevas movilizaciones que podrían coincidir con la atención internacional que recibirá el país rumbo al Mundial de Futbol 2026.

La inconformidad por la falta de resultados concretos y la exigencia de respuestas mantienen viva una lucha que se niega a desaparecer.

En Ovaciones te decimos todo sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

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Sheinbaum recibe a padres de los 43 de Ayotzinapa

Las familias de los estudiantes desaparecidos sostuvieron una nueva reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde abordaron distintos puntos relacionados con las investigaciones del caso Ayotzinapa.

Sin embargo, tras el encuentro, representantes legales y padres de los jóvenes expresaron decepción por los pocos avances obtenidos.

Entre los temas que más preocupan a las familias está la negativa sobre el posible regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo internacional que durante años acompañó las investigaciones y documentó irregularidades en el caso.

REUNIÓN POR AYOTZINAPA EN PALACIO NACIONAL



Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa arribaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Al lugar también llegó personal de la Agencia de Investigación Criminal previo al encuentro... pic.twitter.com/X0OHmJPu3x — Ovaciones (@ovaciones) May 28, 2026

¿Qué pasó en la reunión entre Sheinbaum y familia de normalistas?

La reunión entre madres, padres y la presidenta Claudia Sheinbaum duró más de dos horas y representó el séptimo encuentro entre ambas partes durante la actual administración federal.

De acuerdo con Isidoro Vicario, representante legal de las familias, el gobierno informó que el regreso del GIEI "no será posible", ni mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a través de la Organización de las Naciones Unidas.

"De lo que nos comentan hoy, que el tema del regreso del GIEI no va a ser posible, que es complicado", explicó el abogado al finalizar el encuentro.

Pese a ello, la mandataria habría planteado la posibilidad de buscar otro mecanismo internacional de acompañamiento para continuar con la asistencia externa en las investigaciones.

Otro de los temas centrales fue la exigencia de entregar los 853 folios presuntamente relacionados con información del Ejército mexicano sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Las familias sostienen que dichos documentos podrían aportar datos relevantes para esclarecer el caso.

Según los padres, Sheinbaum aseguró que el Ejército mantiene la postura de que esos archivos ya no existen o no están disponibles, aunque también se comprometió a revisar otras vías para atender la petición.

"Los padres y madres reiteraron que ya existe una sentencia que ordena entregar esos 853 folios", señaló Vicario.

? #AlMomento | Familiares de los 43 normalistas de #Ayotzinapa ingresan a Palacio Nacional.



Se reunirán con la presidenta @Claudiashein para conocer los avances de la investigación, a casi 12 años de su desaparición en #Iguala, #Guerrero.@agamma en #OnceNoticiaspic.twitter.com/xiYec5p335 — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) May 28, 2026

Caso Ayotzinapa va para 12 años

La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" ocurrió en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y desde entonces se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en México.

A casi 12 años de los hechos, las investigaciones continúan sin respuestas definitivas para las familias, mientras diversas líneas de investigación permanecen abiertas.

El caso ha atravesado varios gobiernos federales, cambios en las fiscalías especiales y múltiples informes internacionales.

Sin embargo, los familiares sostienen que aún existen omisiones, falta de información y obstáculos para acceder a documentos clave.

Mientras que la salida del GIEI en 2023 marcó un momento crítico en las investigaciones, especialmente tras denunciar falta de colaboración y obstáculos para acceder a información militar.

"En términos generales hubo pocos avances y los padres esperaban mucho más", declaró el representante legal de las familias tras la reunión en Palacio Nacional.

¿Por qué preocupa la salida del GIEI en la investigación?

La posible ausencia definitiva del GIEI preocupa a madres y padres de los estudiantes debido a que el grupo internacional ya conocía a profundidad las líneas de investigación abiertas desde hace años.

Durante su participación en el caso Ayotzinapa, el GIEI documentó inconsistencias en la llamada "verdad histórica", impulsó nuevas líneas de investigación y señaló presuntas irregularidades en el manejo de pruebas y documentos oficiales.

Regreso del GIEI no será posible: Sheinbaum a padres de normalistas de Ayotzinapa



La Presidenta se comprometió a buscar el apoyo de otro organismo internacional para complementar las investigaciones



Gaspar Vela



Aquí los detalles: https://t.co/4J5uPDbhUI pic.twitter.com/GFGAQsluHv — Milenio (@Milenio) May 29, 2026

Además, los expertos internacionales habían insistido en la importancia de acceder a información militar relacionada con la desaparición de los normalistas.

"Lo que nosotros no queremos es que se empiece de nuevo la investigación", expresó Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos.

Para las familias, perder el acompañamiento del GIEI significaría retrasar nuevamente avances en un caso que se mantiene abierto desde hace casi 12 años.

Qué exigen los papás de los estudiantes normalistas

Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos mantienen varias exigencias principales al gobierno federal. Entre ellas destacan:

La entrega completa de los 853 folios relacionados con el Ejército .

El fortalecimiento de la asistencia internacional en el caso .

La continuidad de las investigaciones sin reiniciar procesos ya avanzados.

La reactivación de mesas técnicas con autoridades y fiscalías especiales .

El esclarecimiento total de lo ocurrido en Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

Además, los familiares insisten en que no quieren que las investigaciones comiencen desde cero con nuevos expertos, sino que exista continuidad sobre las líneas ya desarrolladas durante los últimos años.

¿Cuándo hay marcha en CDMX por el caso de Ayotzinapa?

Los padres de los 43 normalistas confirmaron que realizarán diversas actividades y movilizaciones en las próximas semanas como parte de la jornada rumbo a los 12 años de la desaparición de los estudiantes.

Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de las protestas, representantes legales adelantaron que las manifestaciones comenzarán en las siguientes semanas en la Ciudad de México y podrían extenderse hacia eventos internacionales relacionados con el Mundial 2026.

? En el marco del Mundial de fútbol, los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desap4recidos hace 11 años saldrán a las calles para exigir el avance en las desap4riciones, informó Isidoro Vicario, abogado de los padres de familia ??



: Karina Aguilar / Diario 24 Horas pic.twitter.com/o0BZJ2qJUk — @diario24horas (@diario24horas) May 29, 2026

"Los padres y madres sí van a realizar diversas actividades rumbo a los 12 años", indicó el abogado Isidoro Vicario.

Las familias consideran que la visibilidad global que tendrá México durante la Copa del Mundo podría convertirse en un espacio para mantener viva la exigencia de verdad y justicia en uno de los casos más impactantes del país.

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