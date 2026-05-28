¿Estaba borracho Zenyazen Escobar? Pelea y amenazas desatan caos en Cámara de Diputados

La tensión política en la Cámara de Diputados explotó este jueves durante una discusión que terminó entre gritos, empujones y acusaciones cruzadas entre legisladores de Morena, PRI y PAN.

Lo que comenzó como un debate sobre una reforma relacionada con el Instituto Nacional Electoral (INE) escaló rápidamente hasta convertirse en uno de los episodios más polémicos registrados recientemente en San Lázaro.

Videos del momento comenzaron a viralizarse en redes sociales y desataron cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos diputados durante sus funciones.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de la riña entre Morena y el PAN, que se presentó durante la tarde del jueves.

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Pelea en Cámara de Diputados

La confrontación ocurrió durante la discusión de una reforma para crear una comisión del INE encargada de investigar posibles vínculos de aspirantes con el crimen organizado.

En medio del debate, el diputado priista, Carlos Gutiérrez Mancilla, acusó a legisladores de Morena de ser "una bola de narco políticos", lo que provocó una reacción inmediata del morenista Zenyazen Roberto Escobar.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, Gutiérrez Mancilla también lanzó insultos personales contra Escobar, llamándolo "stripper" y "trepador".

La respuesta del diputado de Morena fue levantarse de su curul, quitarse el sombrero y colocarse en posición de pelea, mientras compañeros de bancada intentaban detenerlo.

El ambiente se salió de control por varios minutos y obligó a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, a intervenir desde la tribuna.

"Compórtense a la altura de su responsabilidad política y pública", reclamó ante el pleno mientras pedía restablecer el orden.

Tras el altercado, diputados del PRI y PAN comenzaron a señalar que Zenyazen Escobar presuntamente se encontraba en estado inconveniente.

Incluso, la diputada Ana Isabel González pidió formalmente que se le realizara un antidoping al legislador de Morena al considerar que mostraba una conducta "alterada".

El diputado de #Morena Zenyazen Escobar retando a golpes a la oposición es vergonzoso, pero el diputado Federico Döring destapó algo aún más grave: la censura en el Canal del Congreso. Cortaron la transmisión en vivo de los legisladores oficialistas en aparente estado cetílico... pic.twitter.com/QLPZmmjuZ4 — Gaby Salido (@gabysalido) May 29, 2026

¿Por qué Zenyazen amenazó a Federico?

En los videos que circulan en las plataformas digitales, se observa que el conflicto comenzó tras los señalamientos e insultos que el panista Döring lanzó hacia los morenistas durante la discusión legislativa.

Sin embargo, Federico Döring elevó aún más la polémica al denunciar públicamente que el Canal del Congreso habría cortado la transmisión en vivo justo cuando ocurrieron los momentos más tensos entre diputados oficialistas.

Según el legislador panista, la señal fue sustituida por cápsulas informativas mientras en el pleno se desarrollaban los empujones y reclamos.

Las declaraciones de Döring provocaron nuevas críticas contra Morena y alimentaron las versiones sobre el supuesto estado etílico de algunos legisladores presentes en la sesión.

Desde las curules opositoras comenzaron los gritos de "borracho" dirigidos hacia Escobar, mientras otros diputados exigían revisar el vaso metálico que llevaba consigo.

?? El diputado morenista Zenyazen Escobar retó a golpes en el Pleno de San Lázaro al legislador priista Carlos Gutiérrez Mancilla, derivado presuntamente de una petición de #antidoping por parte de legisladores del #PAN y #PRI, quienes habrían acusado a Zenzayen Escobar por... pic.twitter.com/YxUHp90Q6q — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) May 29, 2026

Ante las acusaciones, Zenyazen Escobar rechazó haber consumido alcohol y pidió que revisaran el contenido de su termo.

"Que lo revisen y si no, que me pidan disculpas", expresó durante la sesión.

¿Quién es Zenyazen Escobar?

Zenyazen Roberto Escobar García es diputado federal de Morena por Veracruz y anteriormente se desempeñó como secretario de Educación en dicho estado.

Cuenta con estudios en Ciencias de la Educación y ha sido una figura cercana al movimiento de la llamada ´4T´.

No obstante, su trayectoria política también ha estado rodeada de polémicas desde hace varios años.

Antes de asumir cargos públicos de alto nivel, circularon fotografías antiguas donde presuntamente aparecía promocionando espectáculos privados bajo el apodo de "Tarzán Boy", situación que generó controversia en Veracruz.

Zenyazen Escobar tiene un pasado muy oscuro...



¿Formación? No, era stripper en un Club! Cuitláhuac García, entonces gobernador de Veracruz, lo 'descubrió' y lo sacó de trabajar para hacerlo secretario de Educación estatal y luego diputado.



¡A disfrutar lo votado, chairos! https://t.co/ZV4XuYfA8D pic.twitter.com/sE3ELKgXV8 — José Luis Morales (@JLMNoticias) May 29, 2026

El propio Escobar ha hablado del tema en entrevistas pasadas y explicó que durante años estuvo vinculado al físico-constructivismo y al fitness, disciplina en la que participó en competencias estatales y nacionales.

Sin embargo, su nombre vuelve a colocarse entre las principales tendencias políticas luego del escándalo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde la oposición exige esclarecer lo sucedido durante la sesión y Morena acusa provocaciones de legisladores rivales.

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