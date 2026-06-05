Golpe al narcotráfico: aseguran droga valuada en 38 millones de pesos

Aseguraron 150 kilogramos de metanfetamina en Baja California como parte de las acciones implementadas para combatir el tráfico de drogas en el país.

El decomiso fue realizado en un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes mantienen labores conjuntas para frenar las actividades de grupos delictivos vinculados al narcotráfico.

De acuerdo con el informe, la droga asegurada equivale a más de tres millones de dosis que ya no llegarán a las calles, lo que representa un impacto significativo en las operaciones de las organizaciones criminales dedicadas a la distribución de sustancias ilícitas.

Este aseguramiento generó una afectación económica cercana a los 38 millones de pesos para los grupos involucrados en el tráfico de drogas.