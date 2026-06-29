Lanzan estrategia nacional para detectar redes de trata

En el marco de la justa mundialista de fútbol, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), han emitido alertas y comunicaciones preventivas relacionadas con la trata de personas y operaciones financieras relacionadas con este delito.

Por ello, la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y el Proyecto Disrupción de las Redes de Trata: Estrategias contra el Lavado de Activos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), impulsan una estrategia nacional de sensibilización y prevención para fortalecer la detección temprana de posibles casos de trata de personas y de transacciones relacionadas con este delito.

Se aseveró que la trata de personas es una problemática de alcance global y se estima que más de 27 millones de personas son víctimas de este delito en el mundo.

En México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 se registró un incremento de 47% en el número de víctimas.

"Por ello, la coordinación interinstitucional cobra especial relevancia para prevenir este delito y proteger a quienes podrían encontrarse en situación de vulnerabilidad durante eventos de gran escala", indicaron los organismos que impulsan la estrategia.

La UNODC y el Consejo Ciudadano desarrollaron materiales de capacitación y sensibilización que ya fueron distribuidos por la ABM a sus 54 bancos asociados.

La prevención contra extorsión y lavado de dinero da un paso importante en México.



Hoy, la SHCP, a través de la UIF y en coordinación con la ABM, emitió una nueva guía para fortalecer la detección y prevención de operaciones relacionadas con este delito. pic.twitter.com/pmXAM6MJMZ — Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) May 25, 2026

Importancia del sector financiero en la detección y prevención

Con ello, se busca alcanzar a cerca de 100 mil colaboradores que laboran en más de 11 mil sucursales bancarias en todo el país, fortaleciendo sus capacidades para identificar señales de alerta, canalizar reportes y contribuir a la protección de posibles víctimas.

Para el Consejo Ciudadano, el sector financiero desempeña un papel estratégico en la prevención y combate de la trata de personas al constituir una de las primeras líneas de detección de operaciones que podrían estar relacionadas con redes de explotación.

La identificación de movimientos financieros inusuales, patrones de transacciones atípicas y otros indicadores de riesgo contribuyen no solo a proteger a posibles víctimas, sino también a impedir que las ganancias derivadas de este delito ingresen o circulen dentro del sistema financiero formal.

Asimismo, fortalece los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y dificulta que las organizaciones criminales obtengan beneficios económicos.

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