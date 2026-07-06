Banxico crea cuentas N2 Bis para pequeño comercio

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) aplaudió el anuncio del Banco de México (Banxico) de crear las cuentas bancarias simplificadas N2 Bis -que se pueden manejar saldos de hasta 130 mil pesos-, con las que se busca acelerar la bancarización del pequeño comercio para su digitalización.

"El pequeño comercio en México es un canal conformado por más de cuatro millones de puntos de venta a lo largo del territorio nacional, siendo así el principal canal de comercialización del país, misma que dinamiza las economías locales e impulsa el consumo popular, amén de representar la principal fuente de autoempleo", destacó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Por ello, sostuvo que la modernización económica del país necesariamente ha de pasar por la modernización del pequeño comercio, por lo que esta decisión significa la digitalización de los pequeños negocios.

La creación de estas cuentas "representa un paso importante para la bancarización del pequeño comercio. Estas cuentas están diseñadas para que alrededor del 80% de los recursos provengan de operaciones electrónicas y hasta el 20% de depósitos en efectivo, fomentando así una mayor utilización de los medios digitales de pago", dijo Rivera.

Retos y expectativas del sector comercial ante las nuevas cuentas simplificadas

La Alianza consideró que uno de los aspectos más relevantes es que estas cuentas podrán solicitarse por internet y, de acuerdo con lo anunciado, no será requisito presentar la Constancia de Situación Fiscal (CSF) para su apertura, "con lo que se elimina uno de los principales obstáculos que enfrentaban miles de pequeños comerciantes para incorporarse al sistema financiero formal, que no es otro que el candado del SAT".

Retos y expectativas del sector comercial ante las nuevas cuentas simplificadas

Asimismo, existe la expectativa de que este esquema contribuya a reducir los costos y en su momento eliminar, las comisiones por recibir pagos con tarjeta, una demanda de larga data no tan solo de los pequeños comerciantes, sino también de los consumidores.

"Este anuncio ha generado grandes expectativas entre el gremio de los pequeños comerciantes mexicanos, aunque también prevalece la duda de que, a la hora de la verdad, los bancos terminen incorporando cláusulas en letra chiquita o requisitos adicionales, como es su costumbre, que se conviertan en obstáculos y no permitan acceder a estas cuentas", señaló el organismo.

La implementación de esta nueva oferta bancaria está prevista para finales del año, por lo que la ANPEC aseguró que mantendrá una vigilancia permanente en este proceso para verificar que las condiciones en los términos en que fueron anunciadas se cumplan, advirtió Cuauhtémoc Rivera.

Solamente, observó, resta un obstáculo más a zanjar para que la mayoría de los pequeños comercios mexicanos puedan aceptar pagos electrónicos de manera cotidiana: la conectividad.

Y, en ese sentido, señaló que resulta indispensable que las principales empresas de telecomunicaciones del país ofrezcan planes de internet accesibles, eficientes y de bajo costo para este sector.

"La meta del Banco de México es clara: dar la vuelta a la tortilla en el comercio nacional en donde actualmente cerca del 80% de las operaciones comerciales aún se realizan en efectivo y sólo el 20% con medios electrónicos.

"El desafío consiste en revertir esa proporción y acercar a México a los niveles de operación comercial de las economías del primer mundo, donde solo una de cada tres operaciones se realiza en efectivo", aseveró.

En este tenor, la Alianza considera que además de facilitar la bancarización y garantizar conectividad asequible, faltaría desarrollar un amplio programa de capacitación y alfabetización digital dirigido al pequeño comercio, que gran parte es operado por personas de la llamada tercera edad, "que no crecieron en la era del clic".

Y a la par, será necesaria una intensa campaña de información para comerciantes y consumidores para promover las ventajas de utilizar medios electrónicos de pago a la hora de comprar.