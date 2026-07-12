Proponen sanciones por cables abandonados en postes y calles de México ante riesgos de incendios

La acumulación de cables abandonados en postes y vialidades se ha convertido en un problema de seguridad y protección civil en ciudades de todo el país, donde el despliegue de redes de telefonía, internet y fibra óptica dejó toneladas de infraestructura en desuso que permanece suspendida a baja altura, enredada entre el cableado activo o tirada sobre banquetas y calles.

Senadora Mariela Gutiérrez exige normas y sanciones para basura aérea

Ante el incremento de la llamada "basura aérea", la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, pidió a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones acelerar la emisión de las Normas Oficiales Mexicanas y de los lineamientos técnicos que deberán cumplir las empresas concesionarias, además de establecer sanciones para quienes incumplan con el retiro de esa infraestructura.

La legisladora también exhortó a los gobiernos Federal y estatales, así como a las empresas concesionarias de telefonía e internet a intensificar, de manera coordinada, las acciones y programas para retirar de forma inmediata el cableado aéreo en desuso que permanece en calles, avenidas y colonias de todo el país.

Riesgos y consecuencias de la acumulación de cables en desuso

Advirtió que el sobrepeso del cableado, principalmente de fibra óptica, puede provocar cortocircuitos e incendios, mientras que los cables colgantes o tendidos sobre banquetas y vialidades representan un riesgo para peatones, personas con discapacidad, ciclistas y motociclistas, al incrementar la posibilidad de accidentes.

Señaló que este fenómeno, al que denominó "basura aérea", dejó de ser un problema de contaminación visual para convertirse en un asunto de seguridad y protección civil, debido a la acumulación masiva de infraestructura pasiva que ya no presta ningún servicio.

Añadió que en numerosas vialidades y zonas habitacionales continúa acumulándose un volumen alarmante de cables inservibles, enredados o colgando a baja altura, lo que demuestra que los mecanismos de autorregulación y los acuerdos alcanzados con las empresas han sido insuficientes para resolver esta problemática.

Explicó que la expansión de las redes de fibra óptica ha sido fundamental para fortalecer la conectividad, el desarrollo económico y el acceso a servicios digitales para millones de personas; sin embargo, ese crecimiento no ha estado acompañado de una política de responsabilidad ambiental y urbana que obligue a retirar la infraestructura una vez que deja de prestar servicio.