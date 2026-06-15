Beatriz Mojica va por la candidatura de Morena en Guerrero

La carrera por la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero comenzó a mover piezas dentro del Senado. Beatriz Mojica Morga solicitó licencia a su cargo como senadora para incorporarse de lleno al proceso interno mediante el cual el partido elegirá a la persona responsable de conducir los trabajos de organización y defensa de la Cuarta Transformación en el estado.

Beatriz Mojica se separa temporalmente del Senado para proceso interno

Con su salida temporal de la Cámara alta, la morenista buscará dedicar los próximos meses a recorrer nuevamente las ocho regiones de Guerrero, donde pretende fortalecer la estructura territorial del movimiento y sostener encuentros con militantes, simpatizantes y habitantes de distintas comunidades.

La aspirante a la gubernatura por Guerrero aseguró que concluye esta etapa legislativa convencida de haber cumplido con las responsabilidades que asumió en representación de la entidad y afirmó que ahora enfocará sus esfuerzos en los desafíos políticos que se avecinan dentro de Morena.

Mojica llama a la unidad y reafirma compromiso con la Cuarta Transformación

Mojica Morga señaló que mantendrá una agenda centrada en el contacto con la ciudadanía y en la promoción de las demandas sociales que, dijo, han marcado su trayectoria pública. Indicó que su participación en esta nueva fase estará guiada por los principios que identifican al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Al asegurar que su decisión fue tomada en apego a los procedimientos institucionales y a las reglas partidistas, hizo un llamado al interior del partido para que se preserve la unidad y el respeto durante el desarrollo de la contienda interna.

También agradeció el respaldo que ha recibido de la población guerrerense a lo largo de su carrera política y reconoció a Patricia Bazán, quien asumirá la representación del estado en el Senado mientras permanezca vigente la licencia.

Finalmente, refrendó su apoyo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sostuvo que, independientemente del cargo que ocupe, continuará participando en las acciones políticas vinculadas con el proyecto de transformación impulsado por Morena en Guerrero y en el país.