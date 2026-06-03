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Beca Rita Cetina: así será la dispersión de pagos en junio

La SEP informó que entregarán más de 83 mmdp a más de 15 millones de estudiantes

Niños recibirán los depósitos de sus becas del 1 al 12 de junio
Niños recibirán los depósitos de sus becas del 1 al 12 de junio

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¡Ya llegó, ya está aquí! informó que los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre de mayo-junio, comenzaron a entregarse desde el 1 de junio. 

En este sentido, en un comunicado, la dependencia indicó que se entregarán 83 mil millones de pesos a más de 15 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

¿Quiénes recibieron sus pagos estos primeros días de junio? 

De acuerdo con el calendario de la SEP los pagos de dispersan por la inicial de los apellidos y en los primeros días de junio de entregaron así: 

  • Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A y B
  • Martes 2 de junio: apellidos con inicial C
  • Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, y F

¿Cómo van a pagar la Beca Rita Cetina en junio?

La SEP entrega los depósitos de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido de la niña, niño o adolescente beneficiario, con el objetivo de brindar una atención ordenada y eficiente y para junio quedaron así: 

Calendario de pagos:

  • Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A y B.
  • Martes 2 de junio: apellidos con inicial C.
  • Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E y F.
  • Jueves 4 de junio: apellidos con inicial G.
  • Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K y L.
  • Lunes 8 de junio: apellidos con inicial M.
  • Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P y Q.
  • Miércoles 10 de junio: apellidos con inicial R.
  • Jueves 11 de junio: apellidos con inicial S.
  • Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y y Z.

La SEP pide a los padres de familia, estar atentos a los depositos.

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