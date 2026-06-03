La SEP informó que entregarán más de 83 mmdp a más de 15 millones de estudiantes
Beca Rita Cetina: así será la dispersión de pagos en junio
Por: Jazmín Rodríguez
¡Ya llegó, ya está aquí! informó que los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre de mayo-junio, comenzaron a entregarse desde el 1 de junio.
En este sentido, en un comunicado, la dependencia indicó que se entregarán 83 mil millones de pesos a más de 15 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
¿Quiénes recibieron sus pagos estos primeros días de junio?
De acuerdo con el calendario de la SEP los pagos de dispersan por la inicial de los apellidos y en los primeros días de junio de entregaron así:
- Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A y B
- Martes 2 de junio: apellidos con inicial C
- Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, y F
¿Cómo van a pagar la Beca Rita Cetina en junio?
La SEP entrega los depósitos de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido de la niña, niño o adolescente beneficiario, con el objetivo de brindar una atención ordenada y eficiente y para junio quedaron así:
Calendario de pagos:
- Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A y B.
- Martes 2 de junio: apellidos con inicial C.
- Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E y F.
- Jueves 4 de junio: apellidos con inicial G.
- Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K y L.
- Lunes 8 de junio: apellidos con inicial M.
- Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P y Q.
- Miércoles 10 de junio: apellidos con inicial R.
- Jueves 11 de junio: apellidos con inicial S.
- Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y y Z.
La SEP pide a los padres de familia, estar atentos a los depositos.