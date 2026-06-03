Beca Rita Cetina: así será la dispersión de pagos en junio

¡Ya llegó, ya está aquí! informó que los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre de mayo-junio, comenzaron a entregarse desde el 1 de junio.

En este sentido, en un comunicado, la dependencia indicó que se entregarán 83 mil millones de pesos a más de 15 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

¿Quiénes recibieron sus pagos estos primeros días de junio?

De acuerdo con el calendario de la SEP los pagos de dispersan por la inicial de los apellidos y en los primeros días de junio de entregaron así:

Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A y B

apellidos con iniciales A y B Martes 2 de junio: apellidos con inicial C

apellidos con inicial C Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, y F

¿Cómo van a pagar la Beca Rita Cetina en junio?

La SEP entrega los depósitos de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido de la niña, niño o adolescente beneficiario, con el objetivo de brindar una atención ordenada y eficiente y para junio quedaron así:

Calendario de pagos:

Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A y B.

Martes 2 de junio: apellidos con inicial C.

Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E y F.

Jueves 4 de junio: apellidos con inicial G.

Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K y L.

Lunes 8 de junio: apellidos con inicial M.

Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 10 de junio: apellidos con inicial R.

Jueves 11 de junio: apellidos con inicial S.

Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y y Z.

¡Ya está aquí, ya inició el depósito de la beca #RitaCetina para estudiantes de secundaria, correspondiente al bimestre mayo-junio 2026!



Consulta la fecha que te corresponde, de acuerdo a la inicial de tu primer apellido.



¡Avísale a todas tus amigas y amigos! pic.twitter.com/DG6PB5PBpr — SEP México (@SEP_mx) June 1, 2026

La SEP pide a los padres de familia, estar atentos a los depositos.



