Beca Rita Cetina llegará a primarias con apoyo de 2 mil 500 pesos

Un total de nueve millones de estudiantes de escuelas primarias públicas se incorporarán a la Beca Rita Cetina y recibirán un apoyo de 2 mil 500 pesos por alumno para útiles y uniformes escolares a partir de agosto, informó Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario explicó que la entrega de tarjetas avanza en todo el país y que, a casi tres semanas del arranque del proceso, ya se distribuyeron 2.1 millones de plásticos a madres, padres y tutores. La cifra representa un avance de 42% respecto a la meta de cinco millones de tarjetas.

La estrategia busca incorporar a estudiantes de primaria que aún no forman parte del programa. León precisó que se emitirán cinco millones de tarjetas debido a que muchas familias ya cuentan con una por tener hijos inscritos en secundaria.

Depósitos iniciarían en agosto

El gobierno federal prevé concluir la distribución antes del 31 de julio para iniciar los depósitos durante agosto, previo al arranque del próximo ciclo escolar.

El coordinador nacional de #BecasBienestar, @Julio_LeonT, acompaña a la presidenta @Claudiashein en la #MañaneraDelPueblo desde este lunes 22 de junio.



Sigue la transmisión aquí. ?? https://t.co/ldm0ui8jTc — BecasBenito (@BecasBenito) June 22, 2026

Las autoridades llamaron a madres, padres y tutores a mantenerse atentos a las convocatorias colocadas en las escuelas primarias. En esos avisos se informa la fecha y hora de las asambleas donde se entregan las tarjetas del Banco del Bienestar.

Para recibir el plástico se requiere presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio del tutor, además del acta de nacimiento y CURP del estudiante.

Más de 12.8 millones reciben becas

Julio León también informó que el sistema nacional de becas atiende actualmente a 12 millones 876 mil 579 estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Entregamos tarjetas de la Beca Rita Cetina en Tijuana, Baja California. pic.twitter.com/EdFWzATZXK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

Durante el bimestre mayo-junio, el gobierno dispersa 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos para respaldar la permanencia escolar de alumnas y alumnos en todo el país.

Tan solo en educación básica, la Beca Rita Cetina alcanzó a más de 8.2 millones de estudiantes durante el último bimestre del ciclo escolar, con una inversión superior a 13 mil 116 millones de pesos.

Continúa entrega de apoyos

El coordinador de Becas señaló que continúan los depósitos para estudiantes de preparatoria y universidad. Este lunes recibieron el recurso quienes tienen apellido inicial con la letra M.

El calendario seguirá el martes con las letras N, Ñ, O, P y Q; el miércoles con la letra R; el jueves con la S; y concluirá el viernes con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.