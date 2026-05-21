Gobierno entregará apoyos escolares a casi 10 millones de primarias

El gobierno federal inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para estudiantes de primaria inscritos en la beca Rita Cetina, programa que otorgará un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el depósito comenzará en agosto y que el programa beneficiará a 9 millones 994 mil 200 alumnas y alumnos.

El coordinador nacional de becas, Julio León, informó que el operativo arrancó el lunes pasado con asambleas en escuelas primarias de todo el país y concluirá el 31 de julio. El funcionario explicó que distribuirán 5 millones de tarjetas y que padres, madres y tutores deberán acudir con identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio para completar el trámite.

Presupuesto para sistema nacional de becas

León detalló que el sistema nacional de becas alcanzará 20 millones 132 mil 490 beneficiarios al cierre del ciclo escolar, con una inversión de 136 mil 627 millones de pesos. En educación básica, la cobertura llegará a 15 millones 417 mil 808 estudiantes con una inversión superior a 83 mil 587 millones de pesos. La cifra incluye secundaria, primaria y preescolar.

En secundaria, la beca Rita Cetina mantiene una cobertura de 5 millones 247 mil 246 estudiantes. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

En secundaria, la beca Rita Cetina mantiene una cobertura de 5 millones 247 mil 246 estudiantes, quienes reciben mil 900 pesos bimestrales. En media superior, el gobierno reportó 4 millones 180 mil 747 beneficiarios con una inversión de 39 mil 717 millones de pesos. En educación superior, Jóvenes Escribiendo el Futuro atiende a 423 mil 107 estudiantes con recursos por 12 mil 270 millones.

Beca Gertrudis Bocanegra amplía su cobertura a estos estados

El funcionario agregó que la beca de transporte Gertrudis Bocanegra, que nació en Michoacán, ampliará su cobertura a Chiapas y Campeche en el próximo ciclo escolar. El programa atenderá a 167 mil 597 estudiantes en esas tres entidades con una inversión de 2 mil 340 millones de pesos. Cada beneficiario recibirá mil 900 pesos bimestrales.

Habilitan buscador de folio digital

Julio León informó que el gobierno habilitará desde las 16:00 horas un buscador digital para que familias consulten el estatus de su solicitud mediante el número de folio entregado durante el registro. La plataforma permitirá verificar si el trámite sigue activo o si requiere correcciones antes de la dispersión del apoyo programada para agosto.