Hackean Programas del Bienestar: ¡Se filtraron datos bancarios!

¡Atención beneficiarios del Bienestar! Una nueva alerta de ciberseguridad ha encendido las alarmas entre miles de mexicanos que reciben apoyos sociales del Gobierno Federal.

Información sensible relacionada con programas sociales, documentos personales y presuntos datos financieros habría quedado expuesta tras una grave brecha de seguridad denunciada por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor.

Asimismo, las autoridades ya dieron a conocer su postura ante los hechos. Sin embargo, la magnitud de la información difundida ha generado preocupación por los riesgos que podrían enfrentar quienes dependen de estos apoyos económicos.

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Hackean Programas del Bienestar

El periodista especializado en temas de ciberseguridad, Ignacio Gómez Villaseñor, denunció la presunta vulneración de sistemas relacionados con los Programas para el Bienestar, señalando que el mismo cibercriminal que recientemente filtró información de Protección Civil federal estaría detrás del nuevo incidente.

A través de redes sociales, el especialista alertó que la información obtenida provendría de bases operativas vinculadas con programas sociales prioritarios del Gobierno de México.

"Derivado de esta exfiltración, se ha extraído más de 1 GB de información proveniente de sus bases operativas", aseguró Gómez Villaseñor.

Según explicó, el atacante difundió evidencia suficiente para demostrar que el acceso fue real.

"Para dar total credibilidad, el atacante incluyó toda la evidencia que confirma que la brecha es real, revelando incluso las credenciales exactas del sistema que utilizó para ingresar y explotar la plataforma", afirmó.

| ALERTA GRAVE: HACKEAN PROGRAMAS DEL BIENESTAR Y EXPONEN DATOS BANCARIOS



El mismo cibercriminal que filtró ayer la base de datos de Protección Civil del gobierno federal ha atacado a la @bienestarmx



Derivado de esta exfiltración, se ha extraído más de 1 GB de información... pic.twitter.com/EUcgHc6a5F — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) May 28, 2026

El periodista sostuvo que entre los sistemas afectados existirían registros relacionados con Jóvenes Construyendo el Futuro y operaciones vinculadas a módulos del Banco del Bienestar en Hidalgo.

Además, denunció que la información ya se encuentra circulando en espacios frecuentados por ciberdelincuentes.

"Toda esta evidencia y los enlaces de descarga ya están circulando y son de acceso público en foros de ciberdelincuencia y grupos de mensajería cifrada", advirtió.

Para Gómez Villaseñor, la situación representa una de las filtraciones más delicadas de información gubernamental de los últimos meses.

"Esto debería ser un verdadero escándalo", expresó.

Qué datos quedaron expuestos tras el ciberataque al Bienestar

De acuerdo con la información difundida por el especialista, la filtración no se limita a simples registros administrativos.

"No se trata solo de registros de texto; el volcado incluye la exposición directa" de información altamente sensible de los beneficiarios, señaló.

Entre los datos presuntamente comprometidos se encuentran:

Números de tarjeta bancaria de 16 dígitos.

Números de cuenta bancaria .

Registro Federal de Contribuyentes ( RFC ).

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Nombres completos de beneficiarios .

Direcciones particulares exactas.

Firmas autógrafas .

Fotografías de ciudadanos recibiendo sus tarjetas.

Credenciales para votar ( INE ) escaneadas por ambos lados.

Registros estructurados en archivos CSV con historial operativo .

Acuses bancarios .

Cartas de instrucción .

Formularios internos de los programas.

Fotografías utilizadas como comprobantes de entrega.

El periodista también explicó que los archivos incluyen documentación de identidad legal y evidencia fotográfica que permitiría vincular a una persona con su identificación oficial y con el instrumento financiero utilizado para recibir apoyos.

Entre los materiales filtrados se encontrarían imágenes de beneficiarios sosteniendo sus credenciales de elector junto con las tarjetas bancarias entregadas por los programas sociales.

| HACKEARON LOS PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR pic.twitter.com/ElOifcFDWa — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) May 28, 2026

Por qué es peligroso que hayan hackeado a los Programas del Bienestar

El especialista en ciberseguridad advierten que la combinación de documentos de identidad, información financiera y datos personales representa uno de los escenarios más riesgosos para cualquier ciudadano.

La exposición de este tipo de información podría facilitar:

Robo de identidad .

Apertura de créditos fraudulentos.

Suplantación de identidad.

Fraudes bancarios .

Extorsiones dirigidas .

Uso indebido de documentos oficiales .

Intentos de vaciado de cuentas.

Gómez Villaseñor alertó que el impacto podría ser especialmente grave debido a que muchos de los afectados pertenecen a sectores vulnerables de la población.

"La brecha de seguridad vulnera de forma absoluta la privacidad y el patrimonio de los sectores poblacionales que dependen de estos apoyos", sostuvo.

Asimismo, advirtió que los riesgos podrían materializarse de forma inmediata.

"Los beneficiarios quedan a merced de vaciados de cuenta, extorsión directa y robo de identidad para la apertura de créditos fraudulentos a su nombre", afirmó.

Bienestar responde al hackeo

Tras la difusión de la denuncia, las autoridades emitieron un comunicado para aclarar lo ocurrido, donde rechazaron que se trate de una vulneración generalizada de los sistemas de los Programas del Bienestar.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que "No se trata de un hackeo o vulneración a la plataforma de los Programas del Bienestar ".

Según la versión oficial, lo ocurrido fue consecuencia del uso indebido de credenciales comprometidas.

"Se detectó un ingreso no autorizado, mediante credenciales con usuario y contraseñas comprometidas, lo cual permitió tener acceso a información de algunos comités escolares de La Escuela es Nuestra", informó la autoridad.

Además, aseguró que los mecanismos de protección funcionaron correctamente.

"Los protocolos de ciberseguridad permitieron identificar y frenar la vulnerabilidad".

Finalmente, indicó que ya se realizan acciones para reforzar la protección de la información.

"Se trabaja en coordinación con la Secretaría de Bienestar en el monitoreo y en la revisión integral al sistema e implementación de nuevos controles para fortalecer la seguridad".

Secretaria @Letamaya, creo que no entendió la gravedad de lo que informé.



No desvíe el tema, lo que deben hacer es admitir que les robaron las bases de datos y avisar —de inmediato— a todos los beneficiarios de los programas sociales de posibles intentos de fraude. https://t.co/lT6PAa5zTL — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) May 29, 2026

Sin embargo, Gómez Villaseñor cuestionó el alcance de la explicación oficial y aseguró que la evidencia publicada por el atacante apunta a una afectación mucho más amplia que la reconocida por las autoridades.

"Al exponerse en conjunto las tarjetas bancarias funcionales y la identificación oficial de las personas, el riesgo es catastrófico e inmediato", respondió el especialista.

El periodista reiteró que entre los archivos filtrados existen registros operativos, documentos oficiales, fotografías y datos financieros que, a su juicio, requieren una investigación exhaustiva para determinar cuántos beneficiarios pudieron verse afectados por la filtración.

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