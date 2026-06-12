Normalistas bloquean la México-Cuernavaca y provocan cierre total en la caseta de Tlalpan

Estudiantes normalistas encapuchados bloquearon este viernes la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca, provocando el cierre total de la circulación en ambos sentidos y una fuerte movilización de elementos de seguridad en la zona.

Los manifestantes arribaron a la caseta y comenzaron a lanzar consignas para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

De acuerdo con los reportes, los normalistas colocaron obstáculos para impedir el paso de vehículos. En uno de los sentidos atravesaron una pipa y un tráiler con plataforma, mientras que en el otro utilizaron divisiones viales para bloquear por completo los carriles de circulación.

Respuesta de autoridades ante bloqueo

La protesta generó largas filas de vehículos y afectaciones para cientos de automovilistas que buscan ingresar o salir de la Ciudad de México a través de una de las carreteras más transitadas del país.

Ante la movilización, autoridades desplegaron un operativo con más de 500 elementos de seguridad en las inmediaciones de la caseta. Los uniformados mantienen vigilancia en la zona y permanecen a la espera de la posible llegada de más contingentes de manifestantes.