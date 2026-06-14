La CNTE mantiene el paro y prepara cierres: ¿Qué zonas serán afectadas?

Mientras millones de personas siguen de cerca la Copa del Mundo 2026 y las actividades relacionadas con el torneo, otro conflicto social amenaza con generar afectaciones en carreteras y accesos a la Ciudad de México.

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió intensificar sus movilizaciones y mantener la presión sobre el Gobierno federal, una determinación que podría complicar la movilidad de miles de automovilistas y viajeros en los próximos días.

En Ovaciones te damos todos los detalles de las próximas movilizaciones de la CNTE, así como las carreteras y vías afectadas por los bloqueos.





CNTE mantendrá paro nacional y anuncia nuevas movilizaciones

La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE acordó prolongar la huelga nacional que inició el pasado 1 de junio y mantener vigentes sus principales exigencias, entre ellas la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, un incremento salarial para los docentes y modificaciones relacionadas con la reforma educativa.

Como parte de su plan de acción, el magisterio disidente anunció nuevas protestas, conferencias de prensa, foros y la reinstalación de sus órganos de representación para definir las siguientes etapas del movimiento.

La decisión llega en medio de la atención internacional que genera el Mundial de Futbol 2026, un escenario que la Coordinadora busca aprovechar para dar mayor visibilidad a sus demandas.

¿Qué carreteras y estados serán afectados por los bloqueos?

Entre las acciones previstas para este lunes 15 de junio se encuentra la apertura de casetas y el paso libre en diversas autopistas que conectan con la Ciudad de México.

Las vías donde se prevé la presencia de manifestantes son:

Autopista México-Querétaro .

Autopista México-Cuernavaca .

Carretera Federal México-Puebla .

Autopista México-Toluca.

Autopista México-Pachuca.

Carretera Federal México-Texcoco.

Además, las movilizaciones podrían replicarse en más de 20 entidades donde la CNTE tiene presencia, entre ellas Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Morelos y Tlaxcala.

Aunque el sindicato no ha informado el horario exacto en que comenzarán las acciones, se prevé que la presencia de manifestantes y de elementos de seguridad provoquen congestionamientos y retrasos en varios puntos del país.

CNTE aumenta presión sobre el Gobierno

Las movilizaciones del magisterio se han desarrollado en paralelo a los festejos y eventos relacionados con la Copa del Mundo 2026.

Durante la inauguración del torneo, integrantes de la Coordinadora intentaron acercar sus protestas a las sedes mundialistas, aunque fueron contenidos por operativos de seguridad.

Los dirigentes de la CNTE sostienen que las propuestas presentadas por el Gobierno federal no responden a sus principales demandas y han criticado la falta de una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al mismo tiempo, el movimiento enfrenta cuestionamientos internos por la decisión de continuar la huelga, luego de que algunos sectores del magisterio señalaran inconsistencias en la contabilización de los votos sobre la posibilidad de hacer una pausa y regresar a las aulas.

Por ahora, la Coordinadora mantiene su campamento en el centro de la Ciudad de México y prevé nuevas reuniones para definir las próximas acciones, en un conflicto que sigue escalando mientras el país permanece bajo los reflectores del Mundial 2026.

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