Bloqueos de la CNTE tiran reunión de Sheinbaum con el vicepresidente de España

El conflicto entre el gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya tiene efectos más allá de la negociación magisterial. El cerco instalado alrededor de Palacio Nacional obligó a modificar reuniones diplomáticas, provocó el cierre de espacios culturales y mantiene bajo presión la actividad económica en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La señal más visible llegó cuando la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que sostener por videollamada una reunión con el vicepresidente primero de España, Carlos Cuerpo, y representantes de empresas españolas.

La agencia EFE reportó que el encuentro estaba previsto en Palacio Nacional, pero la delegación fue trasladada a la Secretaría de Economía debido a las restricciones de seguridad en la zona, que permaneció con un fuerte cerco de seguridad.

Comerciantes reclaman pérdidas

A la presión de la CNTE se sumó el descontento de comerciantes del Centro Histórico. Locatarios de la calle Moneda protestaron frente a Palacio Nacional para denunciar la caída en ventas provocada por los cierres y las restricciones de acceso.

El malestar escaló cuando un grupo de comerciantes interceptó la salida de la secretaria de Energía, Luz Elena González, para exigir atención a las afectaciones económicas que enfrentan los negocios de la zona.

Los inconformes sostienen que el flujo de clientes se desplomó desde el inicio del plantón y advierten que la prolongación del conflicto amenaza la operación de pequeños establecimientos que dependen de la actividad turística y comercial del primer cuadro de la ciudad.

? Las esculturas del #Mundial2026 en Paseo de la #Reforma no se salvaron de la CNTE.



Maestros derribaron y realizaron pintas sobre algunas de las figuras instaladas en la popular avenida de la #CDMX.



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Museos cerrados y turismo suspendido

Las afectaciones también alcanzaron la actividad cultural. La Secretaría de Hacienda informó la suspensión, hasta nuevo aviso, de las actividades en el Museo de Arte, el Centro Cultural y la Galería de Arte bajo su administración.

La medida incluye además la cancelación de los recorridos guiados a Palacio Nacional, uno de los principales atractivos históricos y turísticos del Centro Histórico.

Mientras tanto, el blindaje permanece. La mayoría de las calles cercanas a Palacio Nacional continúan cerradas por vallas metálicas instaladas en el perímetro de seguridad. El dispositivo restringe el tránsito peatonal y vehicular en una zona que concentra oficinas públicas, comercios, museos y una intensa actividad turística.