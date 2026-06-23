Transportistas anuncian movilización nacional: estas son las carreteras que podrían registrar afectaciones

Conductores y usuarios de carreteras que transitan entre la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades del país podrían registrar afectaciones este miércoles 24 de junio debido a una movilización convocada por transportistas.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) informó que realizará una jornada nacional de protestas a partir de las 07:00 horas en distintos puntos carreteros del país como medida de presión para exigir atención a problemáticas que, aseguran, afectan al sector del autotransporte.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización, la movilización se desarrollará bajo el esquema de una "Manifestación y Movilización Nacional Pacífica" con presencia en las principales carreteras de las 32 entidades.

En Ovaciones te contamos cuáles son las demandas planteadas por los transportistas, qué vialidades podrían verse afectadas y cuáles son las rutas alternas para evitar complicaciones.





Transportistas anuncian bloqueos

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) anunció una jornada de movilización nacional que comenzará a partir de las 7:00 horas del miércoles 24 de junio de 2026, mediante concentraciones y protestas carreteras en distintos estados del país.

La organización informó que esta acción forma parte de una "Manifestación y Movilización Nacional Pacífica", con el objetivo de presionar a las autoridades para obtener respuestas a diversas demandas relacionadas con el sector del autotransporte.

Aunque el movimiento contempla presencia nacional, los transportistas adelantaron que uno de los principales impactos podría concentrarse en accesos estratégicos que conectan con la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades con alta actividad comercial.

Además de bloqueos y concentraciones, no se descarta que algunas movilizaciones evolucionen hacia marchas lentas que compliquen todavía más los tiempos de traslado durante gran parte del día.

¿Qué piden los transportistas AMOTAC?

AMOTAC señaló que mantiene una serie de solicitudes que, afirma, no han sido resueltas por las autoridades federales y que impactan directamente la operación del transporte de carga, turismo y pasaje.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

Mayor seguridad y vigilancia en carreteras nacionales.

Regulación y respeto a tarifas oficiales en servicios de grúas federales, estatales y municipales.

Eliminación de permisos municipales para actividades de abastecimiento.

Atención al rezago en trámites relacionados con placas, licencias y certificados.

Acciones contra presuntas extorsiones en retenes federales y militares .

Actualización documental para unidades registradas en el sistema.

Modificación al artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas .

Alto a lo que califican como persecución al pequeño transportista.

Comunicado AMOTAC



¿Qué carreteras y puntos serán bloqueados por transportistas?

Entre los puntos donde podrían registrarse afectaciones se encuentran accesos carreteros y vialidades de alta circulación.

CDMX

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Carretera México–Pirámides

Carretera Chalco–México

Calzada Ignacio Zaragoza

Vía Morelos

Avenida José López Portillo

Estado de México

Caseta de Tepotzotlán ( México–Querétaro )

Caseta Cuautitlán–Tultitlán ( Circuito Exterior Mexiquense )

Caseta Tula (Arco Norte)

Entronque México–Querétaro (Tula–Jorobas)

Zona Bandera de Tultitlán

Caseta San Cristóbal ( México–Pachuca )

Entronque Otumba (México–Tulancingo)

Carretera Amecameca–Chalco (zona CEDIS)

Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Acatitla

Puebla

Autopista México–Puebla

Carretera federal Cholula–Huejotzingo

Vía Atlixcáyotl

Vía Corta a Tlaxcala

Carretera El Seco–Audi

Cuacnopalan–Oaxaca, zona Tehuacán

Alternativas ante bloqueos en CDMX y Edomex

Para reducir tiempos de espera y evitar puntos con posible saturación, algunas opciones de circulación incluyen:

Si hay afectaciones en Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 5 Sur

Avenida Texcoco

Canal de San Juan

Circuito Interior

Si se complica la México–Pachuca

Avenida Central Carlos Hank González

Gran Canal

Circuito Interior

Si hay bloqueos en México–Querétaro

Periférico Norte

Gustavo Baz Prada

Circuito Exterior Mexiquense

Si la afectación alcanza México–Cuernavaca

Viaducto Tlalpan

Periférico Sur

Autopista Urbana Sur

¿Habrá bloqueos y marchas hacia CDMX?

La organización indicó que las concentraciones iniciarán desde las primeras horas del miércoles y advirtió que, en caso de no obtener respuesta de las autoridades, podría avanzar con movilizaciones en marcha lenta hacia el centro de la Ciudad de México.

AMOTAC aseguró que las acciones buscan visibilizar las condiciones del sector y reiteró que el transporte es una actividad estratégica para el funcionamiento económico del país.

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