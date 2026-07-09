Blue Commander: el buque ligado a una investigación por huachicol que podría pasar al Estado

Tras casi seis años de permanecer asegurado en el puerto de Coatzacoalcos por un caso de presunto tráfico de hidrocarburos, el buque tanque Blue Commander podría pasar de manera definitiva a manos del Gobierno Federal.

La Fiscalía General de la República (FGR) promovió un juicio de extinción de dominio para que la embarcación, valuada en 15 millones de dólares, sea incorporada al patrimonio del Estado sin indemnización para sus propietarios.

FGR impulsa juicio de extinción de dominio contra Blue Commander

El expediente del Blue Commander se convirtió en uno de los antecedentes de las investigaciones que años más tarde revelarían la dimensión del mercado ilegal de combustibles en el país.

Lo que comenzó con el aseguramiento de una embarcación en Coatzacoalcos terminó por colocar bajo la lupa los mecanismos utilizados para el traslado y comercialización irregular de hidrocarburos.

La demanda fue admitida el 11 de mayo por la jueza Sexta de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, con competencia en toda la República Mexicana, Argelia Román Mojica, dentro del expediente 20/2026. El procedimiento recae sobre el Blue Commander, identificado con el número IMO 9298818, matrícula 04013989329 y bandera mexicana.

Procedimiento legal y medidas cautelares

En la acción promovida por agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio, la FGR solicita que se declare procedente la pérdida de los derechos de propiedad sobre la embarcación para que pase al Estado mexicano sin contraprestación, indemnización o compensación alguna para la parte demandada, cualquier persona afectada o quien se ostente como propietario.

También pide que, una vez que la sentencia quede firme, se notifique al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y al Registro Marítimo Nacional para ejecutar los efectos legales de la resolución.

Como medida cautelar, la jueza Argelia Román Mojica ordenó mantener asegurado el buque e inscribir esa determinación en el Registro Público Marítimo Nacional de la Dirección General de Marina Mercante, por lo que permanecerá bajo administración del Indep mientras concluye el juicio.

Si la extinción de dominio es declarada procedente, el Gobierno Federal podrá disponer de la embarcación conforme a la legislación aplicable, ya sea asignándola a una dependencia pública o enajenándola.

El Blue Commander permanece atracado desde septiembre de 2020 en un muelle de ProAgroindustria, filial de Petróleos Mexicanos ubicada en la Laguna de Pajaritos, en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

Se trata de un petrolero de productos de 171.24 metros de eslora y 27.4 metros de manga, con un valor estimado por la propia Fiscalía en 15 millones de dólares.

La investigación que dio origen a este procedimiento comenzó en septiembre de 2020, cuando la Secretaría de Marina, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente realizaron un operativo en la Laguna de Pajaritos.

Durante la inspección detectaron que dos autotanques abastecían hidrocarburos al Blue Commander sin acreditar la documentación necesaria para realizar esas maniobras. Como resultado fueron detenidos 21 integrantes de la tripulación por su presunta participación en delitos relacionados con el almacenamiento y manejo de combustible, aunque posteriormente recuperaron su libertad mientras las investigaciones continuaron.

Aunque esos hechos dieron origen a una carpeta de investigación penal, el procedimiento de extinción de dominio se desarrolla por una vía distinta.

Se trata de un juicio de naturaleza civil previsto en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, mediante el cual el Estado puede reclamar la propiedad de bienes presuntamente vinculados con actividades ilícitas, independientemente del resultado de los procesos penales.

El procedimiento entró ahora en una etapa decisiva. Este jueves se realizó la tercera y última publicación de los edictos ordenados por la jueza Argelia Román Mojica en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, además de su difusión en el portal electrónico de la Fiscalía General de la República.

A partir de esta última publicación comenzó a correr el plazo de 30 días hábiles para que cualquier persona que considere tener derechos sobre el Blue Commander comparezca ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, acredite su interés jurídico y responda a la demanda.