Condenan a casi ocho años de prisión a operador de "Los Chapitos"

Brayan Paul Vega Valdés y/o Bryant Paul Vega Valdez, alias "Wero Brayan", presunto operador de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, pasará casi ocho años en prisión tras ser encontrado responsable de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana y clorhidrato de cocaína.

Condena y proceso judicial

La condena, de siete años, 10 meses y seis días de prisión, fue dictada por un juez federal como resultado del proceso iniciado tras su captura, ocurrida en febrero durante un cateo realizado en un inmueble de Culiacán, Sinaloa, por lo que cumplirá la pena en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa.

Operativo y aseguramientos

En esa intervención, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, cargadores, marihuana, clorhidrato de cocaína, un vehículo acondicionado con un compartimiento oculto para transportar ponchallantas, además de equipos de comunicación, dispositivos tecnológicos y documentos personales.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) comisionados a la Coordinación Nacional Antisecuestros, así como personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), quienes cumplimentaron la orden de cateo.

Detallo que, con las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, la Fiscalía General de la República logró obtener la sentencia en contra de Brayan Paul Vega Valdés y/o Bryant Paul Vega Valdez, alias "Wero Brayan", quien cumplirá la pena en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa.