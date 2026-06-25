Sheinbaum confirma visita de secretaria de Agricultura de EU a Chiapas

La cooperación entre México y Estados Unidos mantiene canales abiertos pese a las diferencias en comercio y migración. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este sábado visitará Chiapas la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, para inaugurar la planta de producción de moscas estériles que apoyará el combate al gusano barrenador del ganado.

La mandataria presentó la visita al responder sobre el mensaje de felicitación que le envió el embajador estadounidense Ronald Johnson por su cumpleaños. Consideró que ese intercambio refleja el nivel de comunicación que existe entre ambos gobiernos.

Sheinbaum explicó que la planta fue financiada con recursos de México y Estados Unidos. Añadió que el proyecto forma parte del trabajo conjunto entre las autoridades agrícolas de ambos países para contener la plaga que afecta al sector pecuario.

Diferencias y diálogo en la relación bilateral México-Estados Unidos

La presidenta señaló que la colaboración también se mantiene en asuntos comerciales mediante la Secretaría de Economía y en materia de seguridad, donde continúan las mesas de trabajo entre ambos gobiernos.

Reconoció que persisten diferencias, entre ellas la política arancelaria impulsada por Washington y la muerte de mexicanos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Indicó que esos asuntos forman parte del diálogo permanente con las autoridades estadounidenses y que México ha enviado las notas diplomáticas correspondientes.

"La publicación del embajador muestra ello", afirmó Sheinbaum al insistir en que las discrepancias no han interrumpido las negociaciones bilaterales.

La presidenta sostuvo que el gobierno mexicano busca preservar una relación de cooperación con Estados Unidos sin renunciar a la defensa de la soberanía nacional ni de los principios establecidos en la Constitución.