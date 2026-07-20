Buscan cerrar vacío legal que permite uniones infantiles

En México, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años realizan trabajo infantil, 2.1 millones desempeñan actividades económicas no permitidas y las uniones entre menores de edad continúan registrándose bajo figuras distintas al matrimonio, pese a que éste está prohibido.

México establece edad mínima para matrimonio y uniones similares

Para dotar a las autoridades de un fundamento legal que les permita prevenir, atender y sancionar el trabajo extraordinario de adolescentes, así como cerrar el vacío jurídico que permite las uniones de hecho entre menores, la senadora Rocío Corona Nakamura propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En un primer eje, la iniciativa establece expresamente que la edad mínima para contraer matrimonio, vivir en concubinato o cualquier institución equivalente o similar será de 18 años, sin excepción alguna, con el propósito de impedir que esas figuras sean utilizadas para eludir la prohibición del matrimonio infantil.

La senadora explicó que, aunque el matrimonio entre menores de edad está prohibido en las 32 entidades del país, las uniones tempranas continúan registrándose, principalmente en comunidades rurales y zonas de alta marginación. Señaló que la legislación vigente no hace referencia expresa al concubinato ni a otras formas equivalentes de unión, vacío jurídico que ha permitido que estas prácticas subsistan bajo figuras distintas al matrimonio.

Prohibición del trabajo extraordinario para adolescentes mayores de 15 años

Añadió que el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) consideran que la erradicación del matrimonio infantil continúa siendo una prioridad para el país. Si bien entre 2018 y 2024 la razón de fecundidad en niñas de 10 a 14 años disminuyó 20 por ciento, al pasar de 10 mil 500 a 8 mil 818 casos, las uniones infantiles persisten pese a la prohibición vigente.

Como parte de la argumentación, la iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha reconocido el crecimiento de las uniones familiares distintas al matrimonio; sin embargo, advierte que ese reconocimiento ha pasado inadvertido cuando quienes integran esas uniones son menores de edad, situación que, a juicio de la promovente, ha impedido erradicar de manera efectiva esta práctica.

En un segundo eje, la propuesta reforma el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar de manera expresa la prohibición de que adolescentes mayores de 15 años laboren tiempo extraordinario. Aunque esa restricción ya está prevista en la Ley Federal del Trabajo, Corona Nakamura consideró necesario incluirla en este ordenamiento para fortalecer las atribuciones de las autoridades en la prevención, atención y sanción de esos casos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del INEGI, ese año 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años realizaban trabajo infantil, equivalente al 13.1 por ciento de ese grupo de población, cifra 1.7 puntos porcentuales superior a la registrada en 2019. La tasa fue de 10.7 por ciento entre las niñas y de 15.5 por ciento entre los niños.

La encuesta también señala que 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes desarrollaban actividades económicas no permitidas, lo que incluye a menores de 15 años que trabajan sin contar con la edad mínima legal y a adolescentes de hasta 17 años que realizan ocupaciones peligrosas. Además, 1.9 millones efectuaban quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, durante jornadas prolongadas o expuestos a riesgos, lo que representó 409 mil casos más que en 2019.

La senadora citó estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que advierten que el trabajo infantil interfiere con el desarrollo y la educación de niñas, niños y adolescentes y puede manifestarse en actividades ligeras, peligrosas, forzadas o domésticas realizadas en condiciones inadecuadas. Añadió que quienes comienzan a trabajar desde edades tempranas suelen abandonar la escuela, enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos mejor remunerados en la vida adulta y presentan un mayor riesgo de padecer afectaciones físicas y mentales permanentes.

La iniciativa también plantea que México debe fortalecer las acciones para cumplir la Meta 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, orientada a erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, además de atender las recomendaciones de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil para reforzar las políticas públicas dirigidas a prevenir y eliminar esta práctica.