Ex jefe de escoltas de Carlos Manzo sigue prófugo; analizan ofrecer recompensa

La fiscalía general del Estado de Michoacán, informó que mantiene la búsqueda del ex jefe de escoltas de Carlos Manzo y analiza ofrecer una recompensa a quien proporcione información que permita localizarlo, informó el fiscal Carlos Torres Piña.

Se trata de José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado y responsable del esquema de seguridad del entonces alcalde de Uruapan al momento de su asesinato. Actualmente cuenta con una orden de aprehensión y es considerado prófugo de la justicia.

La búsqueda se mantiene activa en todo el país mediante una ficha de localización nacional. Carlos Piña, señaló que también se estudia la posibilidad de ofrecer una recompensa para obtener datos sobre su paradero, aunque el monto de dicha recompensa aún no ha sido decidido.

¿Por qué lo buscan?

Las investigaciones están relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

José Manuel Jiménez Miranda formaba parte del equipo encargado de la seguridad de Manzo y existen elementos para investigarlo por presuntas omisiones en el cumplimiento de sus funciones de protección.

Por este mismo caso, siete integrantes del equipo de escoltas fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso por presuntos delitos relacionados con el homicidio del alcalde. Sin embargo, el ex jefe de seguridad logró evadir a las autoridades y continúa sin ser localizado.

La Fiscalía ha señalado que las investigaciones siguen abiertas y que la intención es esclarecer completamente los hechos, así como determinar si existieron fallas u omisiones dentro del esquema de seguridad que protegía a Carlos Manzo el día del ataque.