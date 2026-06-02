Cae "El Gabito" o "El 80", presunto operador de "Los Chapitos" en Mazatlán, Sinaloa

Esta mañana, en Mazatlán, Sinaloa se reportó que las autoridades capturaron a Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias "El Gabito o "El 80", un líder regional de la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. La detención se llevó a cabo gracias a la policía estatal, de acuerdo con el registro nacional de detenciones.

De acuerdo con un comunicado del Registro Nacional de Detenciones, "El Gabito" está a disposición de la Fiscalía y Ministerio Público Federal y la Fiscalía General de la República, que determinará la situación jurídica del nuevo detenido vinculado con el Cártel de Sinaloa.

El líder regional de "Los Chapitos" quedará ahora como Gabriel Nicolás "N", después de su detención alrededor de las 20:15 de la noche de este lunes 1 de junio en la colonia Real del Valle en Mazatlán, Sinaloa.

¿Quién es "El Gabito" o "El 80"?

"El 80" o "El Gabito" operaba principalmente en municipios como Concordia, Rosario y Mazatlán. Tenía una fuerte influencia en la región serrana y costera de zonas estratégicas.

Su detención ocurrió en medio de los operativos federales y estatales de Sinaloa, donde las autoridades han incrementado las acciones para localizar a presuntos operadores vinculados con actividades delictivas. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades federales no han emitido hasta el momento un comunicado ampliado sobre este caso.

"El Gabito" tiene incluso un registro musical dentro de los narco corridos interpretados por Panchito Arredondo y han seguido su trayectoria desde el 2018.

Clan Martínez Larios

Aunque el clan Martínez Larios, conformado por Gabriel Nicolás "N" y Óscar Luciano Martínez Larios, es originario de Guadalajara, Jalisco, la familia se mudó a El Rosario, Sinaloa, donde comenzaron a trabajar para "Los Chapitos", bajo el mando de Juan Alfonso Corona Betancourt, alias "El Lobo".