Cae Ernesto Rafael "N", homicida de mezcalero en Morelia

La mañana de este jueves 25 de junio fue detenido Ernesto Rafael "N", alias "El Sierra 1", vinculado con el homicidio de Sergio Rangel, maestro mezcalero en Michoacán. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A través de su red social X, Omar García Garfuch informó que era uno de los principales generadores de violencia en el estado de Morelia, Michoacán. Se le relacionaba con extorsiones, homicidio y secuestro en la zona de Altozano. Hoy cayó tras un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Según informó el secretario, su detención fue una colaboración de la Secretaría de Seguridad en Michoacán, la fiscalía del estado y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y la Guardia Nacional.

Hasta el momento, contaba con una orden de aprehensión vigente y relacionado con la investigación por el homicidio del productor mezcalero. Además, se le vincula con hostigamiento a grupos ambientalistas de la zona.

En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael "N", alias "Sierra 1", objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y... pic.twitter.com/l3tnmgkd9w — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 25, 2026

Según informó el propio secretario en su publicación " Durante el cateo se aseguraron armas de alto poder, droga, y también fue detenida una mujer." El cateo se realizó en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado de Morelia, Michoacán.

¿Quién es Ernesto Rafael "N", "El Sierra 1"?

Ernesto Rafael "N" es conocido y señalado por ser el presunto líder de una red de extorsión que mantenía bajo asedio a madereros y comerciantes en San Miguel del Monte, Jesús del Monte, Madero y otras localidades, como El Capulín y El Duende, según información de la Fiscalía General del Estado.