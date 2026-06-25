Ernesto Rafael "N", alias "El Sierra 1" estaría vinculado con el homicidio de maestro mezcalero
Cae Ernesto Rafael "N", homicida de mezcalero en Morelia
Por: Citli Toribio
La mañana de este jueves 25 de junio fue detenido Ernesto Rafael "N", alias "El Sierra 1", vinculado con el homicidio de Sergio Rangel, maestro mezcalero en Michoacán. Así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
A través de su red social X, Omar García Garfuch informó que era uno de los principales generadores de violencia en el estado de Morelia, Michoacán. Se le relacionaba con extorsiones, homicidio y secuestro en la zona de Altozano. Hoy cayó tras un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad de Michoacán.
Según informó el secretario, su detención fue una colaboración de la Secretaría de Seguridad en Michoacán, la fiscalía del estado y con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y la Guardia Nacional.
Hasta el momento, contaba con una orden de aprehensión vigente y relacionado con la investigación por el homicidio del productor mezcalero. Además, se le vincula con hostigamiento a grupos ambientalistas de la zona.
Según informó el propio secretario en su publicación " Durante el cateo se aseguraron armas de alto poder, droga, y también fue detenida una mujer." El cateo se realizó en un inmueble ubicado en un fraccionamiento privado de Morelia, Michoacán.
¿Quién es Ernesto Rafael "N", "El Sierra 1"?
Ernesto Rafael "N" es conocido y señalado por ser el presunto líder de una red de extorsión que mantenía bajo asedio a madereros y comerciantes en San Miguel del Monte, Jesús del Monte, Madero y otras localidades, como El Capulín y El Duende, según información de la Fiscalía General del Estado.
Se le vincula con el asesinato del maestro mezcalero Sergio Rangel, quien hace apenas 1 mes celebró su primer aniversario luctuoso, tras su asesinato en Sierra Sur, víctima de la violencia en la zona.
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