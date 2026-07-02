Cae Gilda "N", hermana de Emilio Lozoya

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, fue detenida por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como parte de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene por el caso Agronitrogenados.

Detención y orden judicial

La captura fue realizada por agentes de la FGR, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez federal.

De acuerdo con las investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) , antes SEIDF, Gilda Susana Lozoya está relacionada con un esquema de presunto lavado de dinero en el que habría fungido como prestanombres para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

Beneficiaria de Lozoya

Según la indagatoria, se convirtió en beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited después de que su hermano le cediera los derechos sobre una cuenta bancaria abierta en una institución financiera de Suiza mediante una empresa fachada de su propiedad.



Agregó que las operaciones investigadas ocurrieron cuando Emilio Lozoya Austin asumiría la dirección general de Pémex. Foto: Cuartoscuro

La FGR sostiene que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012 esa cuenta recibió cinco transferencias por millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA).

Posteriormente, una parte de esos recursos fue transferida a otra persona y otra habría sido utilizada para financiar la compra de un inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada mediante sentencia definitiva.

Investigación y esquema de lavado de dinero

La Fiscalía federal señaló que los recursos presuntamente recibidos y administrados por Gilda Susana Lozoya derivan de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida, por lo que considera que tenían un origen ilícito.

Agregó que las operaciones investigadas ocurrieron cuando Emilio Lozoya Austin ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección general de Pemex.

Con la ejecución de la orden de aprehensión, la hermana del exdirector de Pemex quedó bajo custodia de las autoridades federales para ser presentada ante el juez que la reclama, quien definirá en las próximas horas si existen elementos para iniciar el proceso penal en su contra por el delito que le imputa la FGR.

Mientras ese procedimiento se desarrolla, la legislación establece que conserva la presunción de inocencia hasta que un órgano jurisdiccional emita una sentencia definitiva.