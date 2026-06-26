Cae José del Carmen "N" presunto implicado en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo a José del Carmen "N", señalado como presunto participante en el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, desaparecida desde el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

La captura se realizó durante un operativo en un rancho ubicado en Moloacán, al sur de la entidad. Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Coatzacoalcos, donde quedó a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica.

De acuerdo con los reportes difundidos, las investigaciones permitieron identificar al detenido mediante videos captados el día de la desaparición de la comunicadora.

En las imágenes se observa a varios hombres armados ingresar al domicilio de Roxana Guzmán y llevársela por la fuerza frente a sus familiares, este video ayudo a las autoridades ya que lograron identificar los tatuajes que José del Carmen "N" porta en una de sus manos.

Las autoridades estatales mantienen las investigaciones abiertas para dar con el paradero de la periodista y determinar la posible participación de otras personas en los hechos, mientras el detenido permanece a disposición del Ministerio Público.